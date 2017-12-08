Бедные и богатые: когда начнут расти доходы белорусов

Эксперты рассказали, почему в Беларуси неизбежен социальный разрыв.

Средняя белорусская семья в январе-сентябре ежемесячно располагала суммой в 1026,7 рубля. У жителей городов эта сумма составляет 1 096,3 рубля в месяц, а в сельских населенных пунктах — 843,4 рубля. Согласно подсчетам FINANCE.TUT.BY, лидируют по ежемесячным располагаемым ресурсам жители Минска — почти 1371,2 рубля, а отстают — жители Могилевской области — 914,5 рубля. Разбежка между самыми богатыми семьями (минчанами) и бедными (витебскими) — почти 1,5 раза.

Злотников: А откуда взяться доходам?

— Это большое расхождение. В Минске средняя зарплата уже за тысячу перевалила, а в регионах — 500-600 рублей. Очень низкие доходы в сельской местности, у сельхозпредприятий фактически нет ресурсов для выплаты зарплат, они находятся в очень тяжелом финансовом положении, — говорит экономист Леонид Злотников.

По данным опубликованного на днях исследования BEROC «Детерминанты бедности в период экономического роста и его отсутствия. Оценка динамики бедности в Беларуси в 2009-2016 годах», уровень бедности для сельских регионов в течение 2009-2016 годов был примерно на 44% выше, чем в среднем по стране. А в городах он был на 16% ниже, чем в среднем по Беларуси.

«Это свидетельствует о наличии значительного экономического неравенства в государстве», — делает вывод автор исследования научный сотрудник BEROC Олег Мазоль.

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