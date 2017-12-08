БАТЭ оскандалился в Лондоне

7 декабря завершился групповой раунд Лиги Европы 2017/18.

Борисовский БАТЭ проводил заключительный матч в Лондоне против местного «Арсенала». Перед заключительным туром белорусский клуб даже сохранял теоретические шансы на выход в плей-офф. Но…

Арсенал (Лондон, Англия) – БАТЭ (Борисов, Беларусь) – 6:0 (Дебюши, 11, Уолкотт, 37, Уилшер, 43, Поляков, 51, в свои ворота, Жиру, 64, с пенальти, Эльнени, 74)

Произошедшее было в общем-то предсказуемо. То, что у БАТЭ закончилось «топливо», было видно еще в конце ноября. На последних каплях «бензина» борисовчане вырвали ничью в Городее, а в Лондоне уже выступали в роли статистов, покорно подставляя разные части тела под удары «канониров».

Удивительно, что когда команда впервые играла в групповом раунде Лиги чемпионов, то обошлась без подобных казусов. А вот впоследствии разгромы стали довольно обыденными. Начались они еще при Викторе Гончаренко – 0:4 в декабре от дубля «Барселоны» (ранее 0:5 от основного состава). Потом был донецкий «Шахтер», «Порту», в нынешнем сезоне – неприятное послевкусие оставила выездная игра с «Кельном», где 2:1 стремительно превратилось в 2:5. И вот теперь «Арсенал»…

Обиднее всего, что складываются эти неудачи не только и не столько из разницы в классе. Дело еще и в безволии, которое вдруг овладевает командой в отдельно взятых матчах. Можно многое списать на объективные причины, включая общий уровень белорусского футбола. Однако весьма досадно наблюдать, когда коллектив, на счету которого победы над «Баварией» и «Ромой», вдруг превращается в набор «мальчиков для битья».

БАТЭ является самым успешным белорусским клубом на международной арене – остальным до него как до Луны. Но периодические «нокауты» девальвируют достижения борисовчан. С этим надо что-то делать, чтобы однажды не обнаружить, что пятен на костюме больше, чем самого костюма…