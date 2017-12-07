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Общество
07.12.2017
Ольга Слуцкая
В клинике, где лечат Лукашенко, одни из самых дешевых — услуги патологоанатомов

По карману ли белорусам лечиться в президентской клинике, выясняла «Салідарнасць».

В четверг глава Беларуси оправдывался за строительство президентской клиники в Ждановичах. Как отметил президент, обслуживаться в новом клиническом медцентре будут обслуживать и обычных граждан – за деньги.

— Если тебя не устраивает обслуживание в какой-то минской больнице, ты можешь прийти, заплатить деньги (поскольку не по месту будешь обслуживаться) и обслужиться здесь. Что у нас мало богатых людей, которые сегодня готовы заплатить деньги и провести какие-то исследования, чтобы установить точный диагноз? — задался вопросом Лукашенко.

«Салідарнасць» изучила прейскурант в действующей президентской клинике — государственном учреждении «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами президента.

Самые дорогие УЗИ в клинике – ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) стоит 30 рублей 29 копеек и УЗИ сердца - 35р.71к.

Самая дорогая койка – реанимационная – стоит 170р.11к. (в прейскуранте не указано, какой период – судя по всему, это койко-день).

Пребывание в терапевтическом, кардиологическом, неврологическом и гинекологическом отделениях обойдется дешевле - 41р.

Отмечается, что дополнительно пациент оплачивает стоимость медикаментов и изделий медицинского назначения, фактически затраченных при лечении в отделениях, а также все исследования, консультации и т.д. Кроме того, отдельно придется заплатить за питание - 3р.79к.

Одна из самых дорогих эндоскопических операций - лапароскопическое шунтирование желудка – стоит 1 989р.71к

Для тех, кто заботится о своем здоровье и предпочитает профилактику лечению заболеваний, предлагают ежегодные лабораторные обследования – для женщин (77р.86к.) и для мужчин (86р.72к).

Если вы плохо спите – добро пожаловать на диагностику нарушений сна, где вам подберут лечение. Расширенная диагностика для выявления инсомнии стоит 275р.33к. Можете себе представить, чтобы такие деньги смог отдать на свое лечение житель самого бедного района Беларуси – Шарковщинского? Это больше, чем половина его средней зарплаты! Или страдающий от бессонницы парикмахер со средней зарплатой 426,6 рублей?

По иронии судьбы, в клинике, где лечат Лукашенко, одни из самых дешевых в прейскуранте — услуги патологоанатомического отделения. Срочное гистологическое исследование стоит 9 рублей 7 копеек.

 
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