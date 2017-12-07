«За 20 лет инфляция и девальвация лишили белорусов десятков миллиардов долларов»

Белорусское слово «мана» значит вздор, ложь и обман. Львиная доля государственных планов и прожектов в Беларуси - это мана-мана, а ее авторы и идеологи - маниловы.

Идеологами и вдохновителями системы госуправления и централизованного планирования является гибрид Маркса, Ленина, Остапа Бендера и Гоголя. Госпланы, официально утверждаемые декретами, указами, законами и постановлениями, логичнее рассматривать в категории «пожелания под елочку для Деда Мороза», чем научно обоснованные, реально рассчитанные и верифицируемые прогнозы. Они выполняют функцию идеологических хотелок и административных кнутов. И еще так удобно пилить бюджет и богатеть на потоках и активах государственной и коммунальной собственности VIP-номенклатурно-силовым группам.

Рисунок Василия Почицкого

РЕЛИГИОЗНО-МИСТИЧЕСКАЯ МАНА-МАНА

Белорусская плановая мана-мана делится на несколько категорий. Первая - религиозно-мистическая. В середине 1990-х Александр Лукашенко со своей командой объявил ориентацию на социальное государство. И еще свободное, правовое, демократическое и даже рыночное. Конституция закрепила этот курс. Если рассматривать ее как путеводную звезду, то следовало бы ожидать развития страны в соответствии с данным стратегическим планом.

К сожалению, ему не суждено было сбыться, но власти продолжают мечтать - за наши с вами деньги.

Freedom House показывает, что Беларусь не стала ни демократическим, ни правовым государством. Heritage Foundation указывает на существенный дефицит экономической свободы. Наша страна до сих пор не стала рыночной, что позволяет любому государству безнаказанно вводить против белорусских производителей разного рода ограничения. Социальность государства также весьма условна. Когда около 70% населения получает зарплату меньше $ 300, а пенсии не превышают $ 150, то в условиях превышения цен на продовольствие в Беларуси мировых в 1,5-2 раза декларируемая социальная ориентация звучит как мистический фьючерс.

Власти убеждают население, что ведут страну по стратегическому плану развития на основе справедливости и равенства, в т.ч. форм собственности. Ничего подобного в стране нет. За 20 последних лет инфляция и девальвация лишили белорусов десятков миллиардов долларов. Они не сгорели и не растворились, а были перераспределены в пользу VIP-номенклатуры. Справедливостью здесь даже не пахнет.

О равенстве частной и государственной собственности лучше всего узнать на заседании суда, в котором частная компания пытается выбить долги из государственного субъекта. Или в споре частника с государством в отношении формирования цены, издержек или характера осуществления внешнеторговых операций. Еще взглянуть на тарифы по электроэнергии, цены на сырье для «своих», т.е. государственных, и частников.

К этой группе планов относится перекочевавшая из советских времен план-утопия о выравнивании города и деревни. Тоже вроде бы как стратегический план действий: развивай предпринимательство на частной сельской земле, включай мотивацию у местного самоуправления, развивай инфраструктуру и человеческий капитал, особенно для молодежи. Когда выпускник - отличник столичного вуза едет в сельскую местность или небольшой городок на работу, получает свою первую зарплату в $ 100-150, ему хочется ясности, когда же и в каком режиме его деревня приблизится к городским стандартам.

ВАЛОВО-АГРЕГАТНАЯ МАНА-МАНА ﻿

В середине 1990-х гг. белорусские власти сознательно запланировали вести Беларусь не за цивилизованным, а за совковым миром.

Мол, этот путь позволит быстрее и качественнее решить проблему конкурентоспособности, энергоемкости, производительности и одновременно социальной защищенности. В основе этого плана лежала госсобственность, сильная централизация политической и экономической власти, жесткий торговый протекционизм и номенклатурный монополизм в ­основе ключевых секторов экономики.

В общем, план был если не перегнать, то вплотную приблизиться к европейским лидерам и уж точно оставить позади страны Центральной и Восточной Европы. Этот стратегический план с треском провалился.

Справка «БелГазеты». В 2016г. по ВВП на душу населения Беларусь заняла 93-е место в мире ($ 5143). Это на 25-30 позиций хуже, чем было 10 лет назад. Доля Беларуси в мировой экономике была и остается на уровне 0,06%. По уровню благополучия и процветания (Legatum Prosperity Index-2017) Беларусь заняла 95-е место. Причем по качеству управления мы оказались на 134-м месте, личным свободам - 133-м, социальному капиталу - на 129-м, качеству бизнес-среды - на 98-м.

Провал этого стратегического плана должен был заставить белорусские власти провести глубокую ревизию своих стратегических планов, ведь проблемы начали проявляться уже в конце 2000-х.

К сожалению, концентрация политической воли, интеллектуального капитала и социального желания была и по-прежнему остается слишком слабой, чтобы выйти из замкнутого круга пятилеток, Госплана, монополизма и протекционизма. Власти с треском провалили собственные планы по ВВП, экспорту, производительности труда, зарплате, инвестициям и занятости - но практически в том же составе продолжили трескотню о качественной модели развития.

Бюджетно-налоговая и регуляторная политика - очередная излюбленная тема для белорусского мана-мана. Плановики-затейники чуть ли не каждый год принимают такой закон о бюджете, который уже в начале года требует ревизии. Во главе угла бюджетного процесса стоят цены на нефть и калийные удобрения, внешние кредиты и матрица расходов, которая за два десятилетия мало чем изменилась. Креативность в определении параметров бюджета, в т.ч. его дефицита, позволяет представлять какие угодно цифры за достижение плановых показателей.

Например, если верить Минфину, то госбюджет у нас всегда сбалансирован или даже в профиците.

Справка «БелГазеты». В 2015г. консолидированный бюджет был исполнен с профицитом 1,8% ВВП, в 2016г. - 1,3% ВВП. А вот по данным ЕБРР, правда, с учетом всех доходов и расходов, в 2015г. у нас был дефицит в 2,2% ВВП, в 2016г. - 3,4% ВВП. В т.г. этот показатель вырастет до тревожного уровня в 5,6% ВВП, но белорусские власти своими формальными фейковыми планами скрывают правду о состоянии госфинансов.

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ МАНА-МАНА

Самая популярная в системе управления экономикой Беларуси мана-мана, конечно же, концентрируется на уровне предприятий. Здесь фантазия такая буйная, что даже привыкшее к маниловщине номенклатурное начальство съеживается.

Были «форды» и «саманды» - стали «джили». Были колхозы, агрогородки - стали деревни будущего. Беллегпром уже более двух десятков лет на наши с вами деньги планирует нас одеть и обуть. И обувает, как лохов. Минсельхозпрод каждый год планирует нарастить урожайность, надои, яйценоскость или привесы до уровня прибыльности и самоокупаемости АПК. И все равно около 60% сельхозорганизаций без господдержки убыточны.

Белорусские плановики-маниловы обещали завалить Беларусь и окрестности качественным, дешевым цементом, продуктами деревообработки, бумагой, изделиями из стекла - не вышло. По планам «красных» директоров и их номенклатурных боссов у нас должны были быть свои велосипеды, телевизоры, часы, компьютеры и даже сотовые телефоны. Забыли тему, проехали, освоив миллиарды долларов.

И нет конца и края этим генераторам белорусской мана-мана. Программа устойчивого развития до 2030г., секторальные программы на 5 и 10 лет, концепция того, стратегия сего - на каждый случай жизни есть у них важная бумажка. Применять их по прямому назначению, т.е. как план действия, бессмысленно и даже опасно. Разве что план по макулатуре выполнять.