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07.12.2017
Матвей Ганапольский, Эхо Москвы
«Усталый Путин взойдёт на трон, а править будут другие»

История с зимней Олимпиадой, она ведь совсем не про спорт, а про политику.

Вспомните, когда в WADA только заявили, что команды России не будет, а поедут отдельные «незапятнанные» спортсмены, вся пропаганда была уже готова. «WADA параша — победа будет наша!» — такие комментарии были с самого начала. Если не пустят, то устроим какие-то свои «Игры Доброй Воли» и там, вместе с какими-то друзьями (хотелось бы понять с какими) установим мировые и Олимпийские рекорды. А рекорд — он и в Африке рекорд! И назло «надменному соседу», мы докажем, что, не пустив нас, они лишили себя как праздника, так и настоящих мировых результатов. Были заявления, что «без России Олимпиады вообще быть не может, как таковой».

Всё было готово для привычного телезомбовоя, но… всё испортил Владимир Путин, который вдруг заявил, что препятствовать поездке спортсменов не будут, да и для действий WADA был повод.

Это было воистину страшное и разрушительное заявление. Страшное своей неконкретностью. Разрушительное тем, что впервые те, кто никогда не принимал самостоятельного решения, оказался без директивы.

Заскрипели мозги спортсменов, которые знают лишь то, что «повезут, дадут выступить и привезут», а еще знают несколько слов про «победу во имя России». Но это нормально — спорт и философия несовместимы. Однако, тут нужно было что-то говорить, а главное решать. И, видимо впервые, появились робкие голоса, что «ехать надо!», ибо готовясь несколько лет к установлению рекордов, нужно было выбрать «холодильник или телевизор», говоря бытовым языком. Нужно было мгновенно решить, променяешь ли ты все свои усилия по подготовке к Олимпиаде на светлое имя Путина и жуликов, менявших мочу, либо поедешь и покажешь, чего ты стоишь. И, как-то, большинство «чистых и не замаранных» допингом несколько полуиспуганно, всё же решили, что они важнее пропагандонов, орущих на экране; что своя медаль, если будет, она как-то ближе к телу.

Конечно, главный спортсмен Чечни Кадыров, лишил чеченских спортсменов возможности привезти медали, но что не сделаешь во имя звания «пехотинца Путина», от которого он уже благоразумно дрейфует к Сечину — можно ли было раньше это представить!

Но бог с ними, со спортсменами — вот чиновничья братия оказалась в дерьме! Вроде бы, нужно было держаться привычной российской отговорки «вывсёвёрети!», но Путин ведь сказал про «повод» — и что с этим делать?! То есть, тот же Мутко — вроде он главный виновный и нужно подать в отставку. Но, с другой стороны, он же знает, что Путин своих не бросает. Так что делать?!!

И на фоне всеобщего позора, Мутко делает выбор, что «останется на всех постах».

В общем, получилось нервно и непривычно: вместо однозначной угрозы кого-то бомбить, получился разброд и шатание. Спортсмены думают, ехать или нет, чиновники — увольняться, или нет. Свободомыслие, однако!

Кто-то бы не обратил внимание на эти фортеля, а кто-то бы отметил, что Путин сдулся. Но явно то, что эта Олимпиада для Путина по значению явно не Сочинская. Всё больше кажется, что ему вообще всё равно. Усталый Путин взойдёт на трон, а править будут другие.

Что пока удаётся — это бомбить Воронеж. Госканалы, как известно, отказались транслировать Олимпиаду — то есть, «если не будет наших, так нечего вам, быдлу, вообще это смотреть!», но теперь «наши частично едут».

Как же быть?!

Видимо, будут ждать инструкций. Так привычней.

 
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