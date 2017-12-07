Южная Корея подготовит спецотряд для ликвидации главы КНДР Ким Чен Ына

Соответствующая статья расходов 6 декабря была добавлена в оборонный бюджет страны.

Более 300 тысяч долларов готова потратить Южная Корея на подготовку и оснащение специального отряда. Единственной задачей элитного подразделения в случае войны будет «обезглавливание» северокорейского руководства – лидера страны Ким Чен Ына и прочих высокопоставленных лиц КНДР.

Как пишет «Коммерсант» для нового отряда, численностью около тысячи человек, закупят беспилотники-самоубийцы, разведовательные дроны и станковые гранатометы. Южнокорейские СМИ сообщают, что бойцы предположительно будут тренироваться по методикам американского отряда спецназа, который в свое время убил Осаму бен Ладена.

Впервые о планах по созданию нового подразделения заговорили в сентябре, после того как Северная Корея выполнила несколько ракетных запусков и успешно испытала водородную бомбу. В ближайшее время на подготовку спецотряда планируется выделить более 20 миллионов долларов.

7 декабря Пхеньян высказал мнение, что война на Корейском полуострове неизбежна.