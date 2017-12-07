Дочь Кадырова открыла в Грозном магазин эротического белья и интимных аксессуаров

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырова открыла в Грозном бутик женского белья.

Магазин называется Lady A и рекламируется через закрытый аккаунт в инстаграме, на который подписаны 19,4 тысячи человек.

Бутик расположен в торговом центре Firdaws рядом с кондитерской Paris, которую также открыла Айшат Кадырова. Свободный ли туда вход, издание не уточняет.

«Би-би-си» пишет, что в Lady A продаются «известные европейские и американские марки женского белья», а также «интимные аксессуары». «Будуар твоих тайн и кружевного великолепия🗝 Будь смелее… 🎀 Только между нами…» — сказано в описании аккаунта магазина в инстаграме.

То, что хозяйка Lady A именно Айшат Кадырова, следует из постов в соцсетях с церемонии, которая прошла в конце ноября — побывавшие там женщины отмечали ее аккаунт в инстаграме и поздравляли с открытием магазина.

В торговом центре Firdaws отказались отвечать на вопросы издания.

Имам московской Мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов в комментарии «Би-би-си» заявил, что открытие магазина с аксессуарами для интимной жизни «религии не противоречит, если способствует развитию гармонии интимных отношений внутри семьи».

Рамзан Кадыров позиционирует себя как последователь традиционных исламских ценностей. Он неоднократно публично выступал против сексуального просвещения в школах и говорил о необходимости сдержанного поведения женщин на публике. Так, в 2011 году в интервью «Комсомольской правде» он говорил, что девушки из-за откровенной одежды, «если будет развратность», попадут в ад.

18-летняя дочь Рамзана Кадырова Айшат известна как глава дома моды Firdaws, основанного Медни Кадыровой, женой руководителя Чечни. В марте 2017 года прошел показ первой коллекции одежды Айшат Кадыровой, на него в Грозный приехало немало известных людей, в том числе Татьяна Навка, Светлана Бондарчук, Тимати, Евгений Плющенко. В мае стало известно, что Айшат Кадырова замужем.