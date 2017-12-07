Министр экономики о штрафах по Декрету №7: «Вакханалии не будет»

Министр экономики Владимир Зиновский не видит проблемы в большой разнице между штрафами, которыми могут наказать предпринимателей по новому Декрету №7.

Владимир Зиновский в Палате представителей. Фото Змитер Лукашук / Еврорадио

— 200, или 50, или 10 базовых величин — будет решать суд, дать или не давать. С определенным расследованием, если будет доказана вина руководителя предприятия. По-другому не будет. И не будет вакханалии, — рассказывает Еврорадио в кулуарах Палаты представителей Владимир Зиновский. — У всех контролирующих и правоохранительных органов будет цель предупредить правонарушение.

Согласно Декрету №7, за «непринятие необходимых мер по надлежащей организации деятельности юридического лица» его руководитель может получить штраф от 10 до 200 базовых величин. На сегодня это от 230 до 4600 рублей, или примерно от $ 115 до $ 2300. Бизнес-круги видят в такой разнице между возможными размерами штрафов инструмент давления на предпринимателей.

Предложение, чтобы штрафы присуждались руководителям предприятий не сразу, а только если те не исправили выявленные нарушения, отражения в Декрете №7 не нашло.