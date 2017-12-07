Дежавю дня. О чем напомнило обещание Лукашенко пустить обычных граждан в президентскую клинику

Где-то мы уже слышали что-то похожее.

Фото Вадим Замировский, TUT.BY

В четверг Александр Лукашенко вынужден был оправдываться за строящуюся клинику для госслужащих. Дескать, не ради одних чиновников строим за народные деньги, но и простой народ туда сможет попасть. Правда, за деньги.

«Должен ведь кто-то бесплатное лечение слуг народа оплачивать»

Помнится, нам уже когда-то обещали что-то подобное. И речь тогда также шла о знаковом объекте, построенном за счет бюджета. В 2013-м в Минске открылся Дворец Независимости. За несколько дней до открытия глава государства заявил, что дворец «будет открыт для людей».

— Это не резиденция президента. Там, правда, есть один рабочий кабинет для президента, больше там кабинетов нет, — говорил тогда Лукашенко.

Вскоре в прессе стали появляться сообщения о том, что в ближайшее время дворец «откроют для людей», пустив туда туристические экскурсии. Но на деле вышло иначе: после открытия дворец перешел в разряд режимных объектов.

Разделит ли его судьбу президентская клиника, мы узнаем после ее открытия.