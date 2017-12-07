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Общество
07.12.2017
TUT.BY
В Житковичах просел и треснул мост через Припять. Движение перекрыто

На нем появились трещины.

Об этом TUT.BY сообщили обеспокоенные местные жители. Они рассказали, что сегодня утром на мосту треснула плита перекрытия и дорожное полотно по всей ширине просело примерно на полметра.

Фото vk.com/ztk_online

— Въезд на мост перекрыт. ГАИ никого не пускает. Видимо, надолго это, — пишут комментарии в соцсетях пользователи. Они же размещают фото.

Мост через Припять, длиной 888 метров, соединяющий Житковичи и Туров, был построен в 1985 году. В прошлом году, незадолго до «Дажынак», его реконструировали.

В МЧС сообщили, что движение через мост по трассе Р-88 через Припять перекрыто. Специалисты обследуют обнаруженную трещину для принятия дальнейших решений. Жителей Житковичского, Лунинецкого, Лельчицкого, Столинского и Солигорского районов о закрытии моста оповестят через sms-сообщения.

По данным БЕЛТА, движение по мосту может быть перекрыто на год.

«На мосту необходимо проводить восстановительные работы. Сегодня специалисты БелдорНИИ выехали на место, они сделают осмотр: зафиксируют повреждения и дефекты, оценят их причины, после чего примут решение — начинать новое строительство или проводить ремонт этого моста», — пояснил начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев.

Он уточнил, что это решение может быть принято не раньше, чем через три месяца. «Я думаю, что мост будет закрыт ближайший год. Даже если будет решено проводить восстановительные работы, они будут продолжительными», — сказал представитель Минтранса.

Мост чрез Припять стратегически важный для региона объект. Он связывает между собой Туров и Житковичи, через него ежедневно проходят тысячи автомобилей. Как теперь будет осуществляться транспортное сообщение между этими городами неясно.

В соцсетях обеспокоенные пользователи рассуждают, что теперь, чтобы добраться из Турова на большую землю необходимо совершать объезд в 280 км.

 
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