Как белорусы отреагировали на слова Лукашенко о доступной и для простых граждан президентской клинике.

В президентской клинике, которая достраивается в Ждановичах, будут обслуживаться и обычные граждане. Об этом 7 декабря на совещании заявил Александр Лукашенко.

Фото Вадим Замировский, TUT.BY

По словам главврача Республиканского клинического медицинского центра Ирины Абельской, в новой президентской клинике смогут обслуживать до 10 тысяч человек. Помимо госслужащих пациентами учреждения также смогут стать граждане, которые имеют договоры добровольного медицинского страхования или заключили прямые договоры с медцентром.

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Глава государства отметил на совещании, что строительство клиники «горячо обсуждается» в обществе. Судя по реакции в Байнете, свежие заявления тоже мало кого оставили равнодушными. В частности, на дискуссионной площадке talks.by обыгрывается тема «простых граждан»:

«...но и для их родственников».

«...но и для других олигархов».

«Ну вот, а троллили, что только чинушам будет больничка. Теперь ходи-не переходи».

«Выглядит как режимный объект. Но почему-то трудно представить, например, одинокую пенсионерку лет 70-ти, которая туда придет и ее будут лечить бесплатно».

«Под обычными гражданами понимаются родственники чиновников и бизнесмены?»

«Ну а что, нормально, хочешь лечиться – плати. Должен ведь кто-то бесплатное лечение слуг народа оплачивать, а то у них зарплаты низкие, им платную медицину не потянуть».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Якi добры дзядулька. Ён за нашы грошы сабе пабудаваў лякарню i дазваляе нам там лячыцца за грошы».

«Конечно. И резиденция на Победителей для всех людей. Заходи кто хочет».

«По месту жительства пусть обслуживаются все чиновники и никакого служебного жилья в элитных домах не предоставлять. Пусть живут среди народа. Пусть знают его проблемы и каждый день смотрят гражданам в глаза, встречая в подъезде и во дворе».