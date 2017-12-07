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07.12.2017
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Карбалевич: Путин хотел уговорить Лукашенко не выдвигаться, но не уговорил, пришлось смириться

Радуется ли глава белорусского государства очередному выдвижению Путина в президенты России?

По мнению зампреда Партии БНФ Алексея Янукевича, белорусское руководство исходит из того, что Путин будет править в России пожизненно, и, основываясь на этом, уже несколько последних лет выстраивает свою политику.

— Я считаю, что для нынешних белорусских властей Путин является неприятным партнером, и если бы были иные варианты, то было бы проще и более выгодно для наших властей вести дела с российским руководством, — полагает политик.

Политолог Валерий Карбалевич отмечает, что заявление Путина является всеми ожидаемым событием, поэтому всем, в том числе и Лукашенко было понятно, что ближайшие годы придется работать с нынешним российским президентом. А насколько Путин соответствует помыслам и надеждам официального Минска?

— Понятно, что не полностью, но процентов на 60-70 в зависимости от ситуации. Льготные цены на нефть и газ есть, на следующий год и даже до 2024 года обещают поставлять по 24 миллиона тонн нефти в год, Россия регулярно выделяет кредиты, причем не требует их возвращения. А если и возникают какие-то конфликты, то это издержки, — говорит аналитик.

По его мнению, межличностные отношения Путина и Лукашенко оставляют желать лучшего, но есть логика политического процесса, которая заставляет двух лидеров, несмотря на личный конфликт придерживаться давно определенной линии. Белорусско-российские отношения в нынешнем виде устраивают обе стороны, хоть и не на сто процентов.

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