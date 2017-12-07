Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!

В сети появилась полная версия фотосессии-коллаборации для итальянского Vogue с участием супермоделей.

Накануне очень модный в fashion-мире фотодуэт «Мерт и Маркус» выкладывал в Instagram «по чайной ложке» снимки известных моделей среди кухонной атрибутики и пищи. И вот представители итальянского глянца пояснили: это все – наглядное пособие, как встречать Год Желтой Земляной Собаки.

«Главное, что должно быть на вашем столе в ближайшую новогоднюю ночь – девушки! Скромные и отвязные, красивые и пьяные, умные и наглые – девушек должно быть много! К девушкам должна быть подана разнообразная выпивка (много!) и закуска (низкокалорийная!). Еду на стол добавляйте аккуратно, небольшими вкраплениями, – вы же не хотите, чтобы девушки к восходу солнца оказались трезвые, сытые и сонные...»