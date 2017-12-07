.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Последнее слово Улюкаева: «Простите меня, люди. Я виноват перед вами»
Глава Беларуси назначил новых послов и ректоров университетов
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
Акунин задал вопрос дня: «Кто пойдет по своей воле голосовать за Путина?»
«Такого вы еще не видели». «Скорая» работает на улице Стокгольма. Фотофакт
Як стаяць у чарзе на кватэру ў 2017-м
Погода на выходные: в воскресенье местами ожидаются сильные осадки
Золотовалютные резервы потяжелели
Загадочная смесь: «Рассасывать, но не глотать»
Жителя Речицы назвали основателем ботнета из миллионов зараженных компьютеров
Спасенный из болота минчанин написал трогательное письмо МЧС
Сколько стоит встретить Новый год по-соседству с Лукашенко
Парадоксы 1993 года: «Путана па мянушцы Камсамолка перад тым, як легчы ў ложак, урачыста цалавала камсамольскі білет»
Еще одно унижение: московский «Спартак» опозорился в Ливерпуле – 0:7
Уладзімір Някляеў стаў першым лаўрэатам прэміі імя Наталлі Арсенневай
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Россию поставили на колени. Подробности и реакция
«Большинство белорусов ведут себя как персонаж из известного анекдота»
Класковский: «Так старались угодить, а получили тряпкой по лицу»
Сочетание несочетаемого: полуголые супермодели и много еды
Невеселые картинки. 5 фактов про президентскую клинику на фоне других медучреждений
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Гольф Клуб», созданный при поддержке сына Лукашенко, задолжал 14 млн долларов
Марціновіч: «Можа, наспеў час для камін-аўта, дзедушко?»
Латынина: «Тотальное обнищание населения сопровождается риторикой против «гнилого Запада»
Китайская семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 лет
13 «кавалеров» вступились за Керимова, в поддержку обвинения которого появились «убойные» новости
Гісторыя БНР, якую ўсе ігнаруюць
Как с алкоголизацией борются в самых пьющих странах мира – Беларуси, Литве и Польше
Белоруска о жизни в турецком Измире: «Терапевт тут получает $ 1600»
Что сказал Депардье, попробовав белорусское шампанское
Снято! Доставшаяся Путину блондинка ранее засветилась с Шакутиным и Лукашенко
Чех о Праге: 7 вещей, которые делают ТОЛЬКО туристы!
Цитата дня. Замминистра труда объяснил, почему белорускам нужно рожать «за себя и за того парня»
Антон Орехъ: Медведев танцует
Психолог: «Мамочки, у вас есть в жизни не только дети. Жизнь продолжается!»
Даже на ремонт туалетов. На что школы собирают с родителей деньги?
Как власти саботируют решение важнейшего для белорусов квартирного вопроса
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Календарь на 2018-й, который вас точно согреет
Один день Саакашвили в семи фотографиях
Рынок, на который обратил внимание Лукашенко
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Кто победил в конкурсе «Лучшая попа Кембриджа»
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
07.12.2017
Глава Беларуси назначил новых послов и ректоров университетов

7 декабряАлександр Лукашенко провел кадровые перестановки.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Аргентинской Республике и по совместительству в Восточной Республике Уругвай назначен доцент кафедры международного частного и европейского права БГУ Владимира Астапенко.

Начальник главного управления России МИД Беларуси Александр Сидорук назначен чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Республике Ангола, Республике Зимбабве, Республике Мозамбик и Республике Намибия.

Старший Советник Посольства Беларуси в Китае Леонид Батяновский стал генеральным консулом Республики Беларусь в Гуанчжоу (КНР).

Ректором Гродненского государсвенного университета имени Янки Купалы назначена первый проректор данного вуза Ирина Китурко.

Белорусский государственный университет культуры и искусств возглавила первый проректор Алина Корбут.

Сергей Редюк назначен главой администрации Советского района Гомеля, Дмитрий Лебедь – главой администрации Центрального района Гомеля, Сергей Савицкий – председателем Узденского райисполкома, Сергей Кулагин – председателем Горецкого райисполкома, Андрей Картун – заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли, Андрей Хмель – заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, Иван Смильгинь – заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия –

директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора, Михаил Мирончик – директором Департамента контроля качества образования Министерства образования, Михаил Пучило – гендиректором ЗАО «Белорусская нефтяная компания», Геннадий Гребнев – членом Витебского облисполкома.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
«А вводя дорожный налог, вы не догадывались, что неисправные грузовики будут давить детей на переходах?»
«Вождь собирается жить и править вечно»
Быков: «Путин обеспечивает стране сравнительно комфортное разложение»
«Такого вы еще не видели». «Скорая» работает на улице Стокгольма. Фотофакт
«Кто хочет нести флаг России за квартиру?»
«Может быть, Улюкаев понял, что его окружали лживые люди с глазами гадюк»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY