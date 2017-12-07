Глава Беларуси назначил новых послов и ректоров университетов

7 декабряАлександр Лукашенко провел кадровые перестановки.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Аргентинской Республике и по совместительству в Восточной Республике Уругвай назначен доцент кафедры международного частного и европейского права БГУ Владимира Астапенко.

Начальник главного управления России МИД Беларуси Александр Сидорук назначен чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Республике Ангола, Республике Зимбабве, Республике Мозамбик и Республике Намибия.

Старший Советник Посольства Беларуси в Китае Леонид Батяновский стал генеральным консулом Республики Беларусь в Гуанчжоу (КНР).

Ректором Гродненского государсвенного университета имени Янки Купалы назначена первый проректор данного вуза Ирина Китурко.

Белорусский государственный университет культуры и искусств возглавила первый проректор Алина Корбут.

Сергей Редюк назначен главой администрации Советского района Гомеля, Дмитрий Лебедь – главой администрации Центрального района Гомеля, Сергей Савицкий – председателем Узденского райисполкома, Сергей Кулагин – председателем Горецкого райисполкома, Андрей Картун – заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли, Андрей Хмель – заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, Иван Смильгинь – заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия –

директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора, Михаил Мирончик – директором Департамента контроля качества образования Министерства образования, Михаил Пучило – гендиректором ЗАО «Белорусская нефтяная компания», Геннадий Гребнев – членом Витебского облисполкома.