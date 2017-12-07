Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт

В четверг на совещании по вопросам медицинского обслуживания в строящейся под Минском президентской клинике.

Судя по фото, опубликованном агентством БЕЛТА, на встрече присутствовала и Ирина Абельская (крайняя справа), которая является главным врачом Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента.

Народная молва о том, что Николая Лукашенко, младшего сына президента, родила Ирина Абельская — до сих пор официально не подтверждена. Однако российские «Известия» еще 2007-м называли Абельскую возлюбленной главы Беларуси, отметив, что «по слухам, она уже успела родить ему сына».

Кое-что — очень редко — о матери младшего сына говорил и сам Лукашенко. В 2008-м в интервью российской «Комсомольской правде» он заявил, что мать Николая работает врачом. Через несколько лет в беседе с американским политологом, профессором Рэдфордского университета Григорием Иоффе:

— Я — не разведенный человек, а у меня от другой женщины родился сын.

Отметим, при этом народ до сих пор не знает, кто на самом деле является мамой мальчика.

Абельская: «Я не могу позвонить Лукашенко. Только президент может мне позвонить»