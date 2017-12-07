Лукашенко: «Сарай строить сегодня не только в Минске, но и в другом городе неприемлемо»

В президентской клинике, которая достраивается в Ждановичах, будут обслуживаться и обычные граждане. Правда, платно.

Александр Лукашенко провел совещание по вопросам медицинского обслуживания в строящемся учреждении здравоохранения, где отметил, что в обществе «горячо обсуждается строительство под Минском клинического медицинского центра»:

— Я подчеркиваю: по обслуживанию нашего населения, не только, как пишут или рассуждают, чиновников или государственных служащих, хотя не без этого.

И рассказал, как принималось решение о строительство этого учреждения здравоохранения, сообщает БЕЛТА.

— Как мне доложили еще прежние руководители Минского горисполкома, планировалось в Минске строительство огромной больницы из-за нехватки площадей. Стоимость этой больницы колебалась от 300 до 500 млн евро в зависимости от оборудования. Конечно, таких денег в государстве сегодня нет. Дешевле она обойтись и не могла, потому что сарай строить сегодня не только в Минске, но и в другом городе неприемлемо. Скупой платит дважды.

Тогда им было принято решение передать в собственность Минска Республиканский клинический медицинский центр, в котором всего обслуживается более 17 тыс. человек, в том числе около 6 тыс. госслужащих, и возвести небольшой, но современный медцентр:

— Мы, построив компактный, небольшой медицинский центр, сэкономили порядка 400 млн евро. Вот и вся конспирология этого вопроса. Мною было принято решение построить меньшую больницу, а эту огромную передать городу со всем оборудованием, персоналом (в основном он там останется). Не скрою: была поставлена задача на базе этого центра создать суперсовременную больницу, где будут отрабатываться новейшие технологии. Обслуживаться там будет 3-4 тыс. госслужащих, остальные — обычные граждане, с советских времен стоящие на учете люди, которые заслужили обслуживаться в подобном центре. Так во всех государствах принято.

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Лукашенко заметил, что обслуживаться в новом клиническом медцентре граждане смогут также на платной основе:

— Если тебя не устраивает обслуживание в какой-то минской больнице, ты можешь прийти, заплатить деньги (поскольку не по месту будешь обслуживаться) и обслужиться здесь. Что у нас мало богатых людей, которые сегодня готовы заплатить деньги и провести какие-то исследования, чтобы установить точный диагноз?

И еще раз подчеркнул, что никаких скрытых шагов при строительстве учреждения здравоохранения не было:

— Это было мое решение, и я о нем не жалею. Мы сэкономили огромные деньги. Те, кто говорят, что это моя больница — слава богу, чтобы я и дальше так лечился, как лечусь до сих пор. Я по больницам не ходил и не хожу.

Что касается обслуживания в медцентре государственных служащих, Лукашенко напомнил, что сегодня отдельные поликлиники есть и у силовых структур:

— Это хорошие центры, действуют точно по такому же принципу: туда можно прийти и лечиться, если у тебя есть какие-то сомнения в больнице, к которой ты прикреплен. Еще раз подчеркиваю: это практика всех государств мира. И даже не в этом дело. Скажу прямо: я готов со всех вас пыль сдувать, а не только лечить, лишь бы вы только эффективно работали для государства. Еще такую больницу построим — только работайте честно, открыто и принципиально, чтобы государство процветало.

По словам Лукашенко, подобные медцентры, которые будут передавать самые современные технологии в другие больницы и клиники, планируется открыть в каждой области:

— Будем приглашать туда, если своих не хватает, врачей, самых перспективных и самых талантливых, которые бы научили наших лечить то, что мы не умеем. Да и к нам будут приезжать учиться, уже это делают.

Мы договаривались, что в этом году мы должны закончить объект и сдать его. Я хотел бы приехать и посмотреть на эту больницу, как она будет выглядеть.

***

«Небольшой компактный центр», как охарактеризовал его в начале строительства Александр Лукашенко, вырос буквально на глазах. Понадобилось всего два года, чтобы это «скромное» здание площадью 18 000 м2 готово было принять своих первых посетителей. Сдача больницы намечена на 31 декабря.