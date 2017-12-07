Лукашенко: «Сарай строить сегодня не только в Минске, но и в другом городе неприемлемо»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Последнее слово Улюкаева: «Простите меня, люди. Я виноват перед вами»
Глава Беларуси назначил новых послов и ректоров университетов
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
Акунин задал вопрос дня: «Кто пойдет по своей воле голосовать за Путина?»
«Такого вы еще не видели». «Скорая» работает на улице Стокгольма. Фотофакт
Як стаяць у чарзе на кватэру ў 2017-м
Погода на выходные: в воскресенье местами ожидаются сильные осадки
Золотовалютные резервы потяжелели
Загадочная смесь: «Рассасывать, но не глотать»
Жителя Речицы назвали основателем ботнета из миллионов зараженных компьютеров
Спасенный из болота минчанин написал трогательное письмо МЧС
Сколько стоит встретить Новый год по-соседству с Лукашенко
Парадоксы 1993 года: «Путана па мянушцы Камсамолка перад тым, як легчы ў ложак, урачыста цалавала камсамольскі білет»
Еще одно унижение: московский «Спартак» опозорился в Ливерпуле – 0:7
Уладзімір Някляеў стаў першым лаўрэатам прэміі імя Наталлі Арсенневай
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Россию поставили на колени. Подробности и реакция
«Большинство белорусов ведут себя как персонаж из известного анекдота»
Класковский: «Так старались угодить, а получили тряпкой по лицу»
Сочетание несочетаемого: полуголые супермодели и много еды
Невеселые картинки. 5 фактов про президентскую клинику на фоне других медучреждений
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Гольф Клуб», созданный при поддержке сына Лукашенко, задолжал 14 млн долларов
Марціновіч: «Можа, наспеў час для камін-аўта, дзедушко?»
Латынина: «Тотальное обнищание населения сопровождается риторикой против «гнилого Запада»
Китайская семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 лет
13 «кавалеров» вступились за Керимова, в поддержку обвинения которого появились «убойные» новости
Гісторыя БНР, якую ўсе ігнаруюць
Как с алкоголизацией борются в самых пьющих странах мира – Беларуси, Литве и Польше
Белоруска о жизни в турецком Измире: «Терапевт тут получает $ 1600»
Что сказал Депардье, попробовав белорусское шампанское
Снято! Доставшаяся Путину блондинка ранее засветилась с Шакутиным и Лукашенко
Чех о Праге: 7 вещей, которые делают ТОЛЬКО туристы!
Цитата дня. Замминистра труда объяснил, почему белорускам нужно рожать «за себя и за того парня»
Антон Орехъ: Медведев танцует
Психолог: «Мамочки, у вас есть в жизни не только дети. Жизнь продолжается!»
Даже на ремонт туалетов. На что школы собирают с родителей деньги?
Как власти саботируют решение важнейшего для белорусов квартирного вопроса
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Календарь на 2018-й, который вас точно согреет
Один день Саакашвили в семи фотографиях
Рынок, на который обратил внимание Лукашенко
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Кто победил в конкурсе «Лучшая попа Кембриджа»
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
07.12.2017
Салiдарнасць
Лукашенко: «Сарай строить сегодня не только в Минске, но и в другом городе неприемлемо»

В президентской клинике, которая достраивается в Ждановичах, будут обслуживаться и обычные граждане. Правда, платно.

Александр Лукашенко провел совещание по вопросам медицинского обслуживания в строящемся учреждении здравоохранения, где отметил, что в обществе «горячо обсуждается строительство под Минском клинического медицинского центра»:

— Я подчеркиваю: по обслуживанию нашего населения, не только, как пишут или рассуждают, чиновников или государственных служащих, хотя не без этого.

И рассказал, как принималось решение о строительство этого учреждения здравоохранения, сообщает БЕЛТА.

— Как мне доложили еще прежние руководители Минского горисполкома, планировалось в Минске строительство огромной больницы из-за нехватки площадей. Стоимость этой больницы колебалась от 300 до 500 млн евро в зависимости от оборудования. Конечно, таких денег в государстве сегодня нет. Дешевле она обойтись и не могла, потому что сарай строить сегодня не только в Минске, но и в другом городе неприемлемо. Скупой платит дважды.

Тогда им было принято решение передать в собственность Минска Республиканский клинический медицинский центр, в котором всего обслуживается более 17 тыс. человек, в том числе около 6 тыс. госслужащих, и возвести небольшой, но современный медцентр:

— Мы, построив компактный, небольшой медицинский центр, сэкономили порядка 400 млн евро. Вот и вся конспирология этого вопроса. Мною было принято решение построить меньшую больницу, а эту огромную передать городу со всем оборудованием, персоналом (в основном он там останется). Не скрою: была поставлена задача на базе этого центра создать суперсовременную больницу, где будут отрабатываться новейшие технологии. Обслуживаться там будет 3-4 тыс. госслужащих, остальные — обычные граждане, с советских времен стоящие на учете люди, которые заслужили обслуживаться в подобном центре. Так во всех государствах принято.

Невеселые картинки. 5 фактов про президентскую клинику на фоне других медучреждений

Лукашенко заметил, что обслуживаться в новом клиническом медцентре граждане смогут также на платной основе:

— Если тебя не устраивает обслуживание в какой-то минской больнице, ты можешь прийти, заплатить деньги (поскольку не по месту будешь обслуживаться) и обслужиться здесь. Что у нас мало богатых людей, которые сегодня готовы заплатить деньги и провести какие-то исследования, чтобы установить точный диагноз?

И еще раз подчеркнул, что никаких скрытых шагов при строительстве учреждения здравоохранения не было:

— Это было мое решение, и я о нем не жалею. Мы сэкономили огромные деньги. Те, кто говорят, что это моя больница — слава богу, чтобы я и дальше так лечился, как лечусь до сих пор. Я по больницам не ходил и не хожу.

Что касается обслуживания в медцентре государственных служащих, Лукашенко напомнил, что сегодня отдельные поликлиники есть и у силовых структур:

— Это хорошие центры, действуют точно по такому же принципу: туда можно прийти и лечиться, если у тебя есть какие-то сомнения в больнице, к которой ты прикреплен. Еще раз подчеркиваю: это практика всех государств мира. И даже не в этом дело. Скажу прямо: я готов со всех вас пыль сдувать, а не только лечить, лишь бы вы только эффективно работали для государства. Еще такую больницу построим — только работайте честно, открыто и принципиально, чтобы государство процветало.

По словам Лукашенко, подобные медцентры, которые будут передавать самые современные технологии в другие больницы и клиники, планируется открыть в каждой области:

— Будем приглашать туда, если своих не хватает, врачей, самых перспективных и самых талантливых, которые бы научили наших лечить то, что мы не умеем. Да и к нам будут приезжать учиться, уже это делают.

Мы договаривались, что в этом году мы должны закончить объект и сдать его. Я хотел бы приехать и посмотреть на эту больницу, как она будет выглядеть.

***

«Небольшой компактный центр», как охарактеризовал его в начале строительства Александр Лукашенко, вырос буквально на глазах. Понадобилось всего два года, чтобы это «скромное» здание площадью 18 000 м2 готово было принять своих первых посетителей. Сдача больницы намечена на 31 декабря.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)
Главное
«А вводя дорожный налог, вы не догадывались, что неисправные грузовики будут давить детей на переходах?»
«Вождь собирается жить и править вечно»
Быков: «Путин обеспечивает стране сравнительно комфортное разложение»
«Такого вы еще не видели». «Скорая» работает на улице Стокгольма. Фотофакт
«Кто хочет нести флаг России за квартиру?»
«Может быть, Улюкаев понял, что его окружали лживые люди с глазами гадюк»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY