«Такого вы еще не видели». «Скорая» работает на улице Стокгольма. Фотофакт

Случай в районе Сёдер с участием питерских врачей.

«Машина российской неотложки находилась в командировке для транспортировки пациента на родину по страховке. По случайности на глаза водителя «скорой» попался прохожий, которому стало плохо — у него случился приступ эпилепсии. Бригада медиков оказала ему первую помощь и после прибытия местной «скорой» продолжила свой путь», — пишет в Facebook блогер Рустем Адагамов.