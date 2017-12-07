Погода на выходные: в воскресенье местами ожидаются сильные осадки

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

8 декабря ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по северо-западной половине Беларуси пройдут мокрый снег и дождь. В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица.

Ветер южный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -5..+1°С, во второй половине дня повысится до 0..+6°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

9 декабря в отдельных районах пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.

10 декабря на большей части страны пройдут осадки в виде мокрого снега, по юго-востоку — с дождем.

Местами ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, туман, на дорогах гололедица. Днем в отдельных районах сильный порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток -3..+2°С, днем по юго-востоку до +3..+5°С.