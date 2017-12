Быков: «Путин обеспечивает стране сравнительно комфортное разложение»

Скажу со всей прямотой: Владимир Путин — идеальный президент для России в ее нынешнем состоянии.

Путин обеспечивает стране сравнительно комфортное разложение, и за то, чтобы продлить этот комфорт, страна готова платить дорого. Собственно, ей и платить уже нечем. От нее потребовались бы слишком большие усилия, чтобы переломить тренд. Сейчас она ориентирована на деградацию, на выпихивание (слава Богу, не на физическое уничтожение) несогласных и на медленное разложение. Все другие варианты представляются ей слишком кровавыми и вдобавок хлопотными.

Когда-то я писал об аналогиях между страной в ее нынешнем состоянии и мистером Вальдемаром из рассказа Эдгара По The Facts in the Case of Mr Valdemar. Это страшный рассказ и противный — про то, как умирающего месмеризировали, то есть загипнотизировали, и он в этом состоянии, вполне приличный с виду, пролежал 7 месяцев, хотя по всем прогнозам жить ему оставалось пару дней. Потом его решили все-таки разбудить, и случилось ужасное...

Варианты пробуждения, на мой взгляд, могут быть самые разные: скажем, в 2024 году Путин решится уйти от власти (или сделает это даже раньше), тогда в президенты может рвануть кто-нибудь из ДНР или ЛНР, у этих людей будет программа — быстро развязать локальную или глобальную войну; долго они не продержатся, но народу успеют извести много. Возможен триумф умеренных националистов (хотя умеренность никогда не длится долго) или победа умеренных системных либералов, и даже новая перестройка с гласностью, но уже, конечно, никакой эйфории и никаких надежд.

Возможна гражданская война, в гибридном, фейсбучном или погромном формате. Положительного сценария я не вижу. То есть между ужасным концом и ужасом без конца мы будем снова и снова выбирать ужас, и Путин будет править пожизненно, пока разложение мистера Вальдемара не дойдет до конца и почва не даст какой-нибудь новый росток. А может, она уже и не даст никакого ростка, потому что будет отравлена. А может, от Рима опять останется небольшая Италия, в которой будет хорошая кухня, неплохое кино и плохая политика.

Все развилки пройдены. Бессмысленно реанимировать того, кто не хочет жить. Да ведь и сказано нам: если падши в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода.

Колумнист: «В конце концов — зря что ли Ovechkin Team собирали?»

Обидно одно: в этом полумертвом состоянии действительно нет ни хорошего выбора, ни хорошего поступка. Путин и его присные сделали все, чтобы любая модель поведения воспринималась тут как отвратительная: лоялисты даже сами себе противны, оппозиционеры даже сами себе смешны, а над схваткой остались вообще подонки, думающие только о репутации (которая вдобавок перестала что-либо значить). И написать об этом путинском решении можно что угодно — все будет одинаково несмешно, потому что все шутки уже пошучены, и не страшно, потому что все триллеры уже пересказаны.

Исчерпаны любые парадигмы.

Благое зло слилось со злым добром.

Все проявленья стали пародийны,

Включая пытку, праздник и погром.

«Проект закрыт», — напишут Джеймсы Бонды

И улетят.

Проект закрыт. Все могут быть свободны,

Но не хотят.

Из темноты выходит некий некто

И пишет красным буквы на стене.

Что будет после этого проекта,

Судить не мне.

На стыке умиления и злости,

Ощипанный, не спасший Рима гусь,

Останусь здесь играть в слова и кости,

Покуда сам на них не распадусь.