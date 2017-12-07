Виктор Прокопеня рассказал, как будет выглядеть жизнь через 20 лет

Журнал «Большой» опубликовал интервью с IT-бизнесменом Виктором Прокопеней, в котором предприниматель среди прочего описывает, как будет выглядеть жизнь через 20 лет.

Фото из архива Виктора Прокопени

— По дорогам во многих странах уже давно запрещено движение пилотируемым автомобилям — беспилотные автомобили везде.

Интернет со скоростью в десятки раз быстрее текущей доступен почти на всей планете.

Очень многие болезни побеждены благодаря микроскопическим роботам, при этом качественная медицина — огромная статья расходов. За большие деньги доступны невероятные способы улучшить свое тело: в восемьдесят лет можно чувствовать себя на двадцать.

Государства потеряли большое количество своей власти вследствие развития распределенных систем.

Нет никаких клавиатур и мышек — информация поступает из мозга сразу в мобильное устройство. Никаких мобильных телефонов и компьютеров — изображения проецируются прямо на сетчатке глаза. Теперь телевизор — это не физический объект, а программа.

Каменный век закончился не потому, что закончились камни; то же самое случилось и с нефтью — нефтяной век закончился.

Невероятный прогресс в архитектуре: здания теперь могут двигаться в разных измерениях.

Нет больше размеров одежды: она сама подстраивается под тело, может сама себя очищать.

Хакеры взломали несколько больших мессенджеров и опубликовали переписку сотен миллионов пользователей — морализм окончательно скончался.

Потребление сильно сдвинулось от материального к цифровому.

Все большее количество отраслей превращается в развлечение — политика, новости, погода и т. д.

Все больше одиноких людей: стабильная семья теперь большая роскошь.

Большая поляризация доходов, огромная урбанизация населения.

Будет очень интересно. (Улыбается.)

Также Прокопеня ответил на вопрос, какие профессии должны заменить детям мечты о космонавтике и помогут безбедно жить в будущем:

— В будущем будет все меньше каких-то стабильных конструкций в коллективном сознании. Если 100 лет назад можно было выбрать профессию, заниматься ей всю жизнь и не иметь большой необходимости в переобучении, то у наших детей такой возможности не будет: учиться придется все время, образование интегрируется в повседневную жизнь.

Все будет развиваться очень динамично. Если к старому миру больше подходила метафора «конструкция», то к структуре нового мира больше подходит слово «вода». Все динамично и нестабильно — перетекает из одного состояния в другое, появляются круги на воде и т. д. Самый большой риск — не брать никаких рисков.

Безусловно, специалисты, которые смогут создавать продукты с помощью искусственного интеллекта, будут пользоваться большим спросом. Идея, что можно получить какую-то профессию и быть востребованным всю жизнь, безусловно, умрет.

Я думаю, что куда важнее воспитывать в ребенке определенные качества, которые будут полезны в будущем. Еще думаю, что, наверное, одним из самых ценных качеств в будущем будет открытость.

Прокопеня: мозгу нельзя доверять