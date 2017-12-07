Золотовалютные резервы потяжелели

За январь – ноябрь прирост ЗВР составил 50,5%.

Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2017 года, по предварительным данным, составили $ 7 413,7 млн (в эквиваленте). Об этом сообщает сайт Нацбанка.

За ноябрь 2017 года золотовалютные резервы выросли на $ 18,4 млн. долларов США после роста в октябре на $ 128,6 млн.

За январь – ноябрь прирост резервов составил $ 2 486,5 млн. долларов США (50,5%).

Увеличению международных резервных активов в ноябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также поступление средств от продажи Нацбанком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.