Белорусы продолжают обсуждать скандал с отстранением России от участия в Олимпиаде-2018. Подробности — в подборке «Салідарнасці».

Севярын Квяткоўскі

«Паглядзеў адным вокам рэакцыю з РФ на допінгавы бан. Падаецца, ідэальны адказ РФ на «происки буржуев» — байкатаваць Чэмпіянат сьвету па футболе-2018 у Маскве».

Ales Piletski

«Я мяркую, што самая вялікая віна на адхіленні ляжыць на расійскіх спартыўных чыноўніках, якія, жадаючы любым чынам выйграць хатнюю Алімпіяду ў Сочы, нанеслі свайму спорту магутны ўдар пад дых. І ад гэтага ўдару расійскім спартоўцам цяпер прыдзецца адмывацца вельмі-вельмі доўга».

Реакция на предложение российского депутата Милонова белорусской сборной отказаться от участия в Играх в знак солидарности с Россией

Второй главной новостью из России стало признание Владимира Путина о решении идти на выборы

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by под новостью о том, что власти России не будут препятствовать российским спортсменам участвовать в ОИ-2017 под нейтральным флагом:

«Хоть в этом разумно себя повёл».

«Я так понимаю, что вся пропаганда призывов к бойкоту закончилась после решения Путина?»

«Кто хочет нести флаг России за квартиру?»

«А как же гордость?»

«Если российский спортсмен станет олимпийским чемпионом (или просто медалистом), то это будет его личное достижение на всю жизнь. И ему будет потом неважно, под каким он флагом выступал.

Конечно, надо участвовать в ОИ, если ты чистый спортсмен».

Носов: «На пьедестале я бы разорвал на себе майку и достал бы русский флаг»