Загадочная смесь: «Рассасывать, но не глотать»

Все подробности о «коктейле Родченкова».

Разговоры о загадочном «коктейле Родченкова», который якобы принимали наши спортсмены в олимпийский год, пошли ровно с того момента, как бывший директор московской антидопинговой лаборатории начал выкладывать свои козыри против России. Григорий Михайлович заявляет, что в состав его «коктейля» входили три анаболических стероида – метенолон, тренболон и оксандролон, а также алкоголь.

Сейчас можно утверждать, во-первых, что «коктейль» действительно был, а, во-вторых, что называть это коктейлем нельзя, скорее, подходит определение «методология приема». Имена всех, кто согласился осветить данный вопрос, изменены, любые совпадения случайны.

Спортсмен Николай П., получавший «коктейль», сохранил все три банки, в которых находились компоненты. Как вы можете видеть на фото, препараты были в таблетированной форме. Коричневая крышка – тренболон, синяя – метенолон, оранжевая – оксандролон. Банки выдавались именно в таком виде, без этикеток, и различались только цветом крышек.

«Нужно было подбирать дозу индивидуально, рассасывая таблетку или ее часть во рту с небольшой порцией алкоголя, буквально полглотка, – вспоминает Николай и уточняет: – Меня «крепило» с одной таблетки, эффект был очень сильным».

Криминальное чтиво о том, почему не могло быть иначе

«Крепак» на спортивном сленге означает состояние повышенной ригидности мышц, когда они становятся жесткими, и при выполнении нагрузки быстро возникают болевые ощущения. Обычно препараты, использовавшиеся в «коктейле», подобного эффекта или не вызывают вообще, или вызывают в минимальной степени, из-за чего популярны у спортсменов циклических видов, которым нужно сохранять рабочие качества мускулатуры достаточно долго.

«Таблетку требовалось именно рассасывать с алкоголем, – продолжает Николай, – глотать было нельзя, хотя понятно, что со слюной часть все равно попадала внутрь, но это было несущественно. Прием компонентов рекомендовали чередовать: один раз «прима», второй – «трен», третий – «окс». Использовать не каждый день, а по ощущениям, когда устал, чтобы ускорить восстановление. Можно сказать – точечный прием».

Дмитрий Р., выступавший в роли менеджера спортсменов, сохранил полностью запечатанную банку тренболона из той партии. Этикетка цела, на ней – производитель и весьма любопытный состав продукта.

«Качество было идеальным, это делалось на заказ, для элиты. Видите в составе экдистерон? Очень интересный момент. Во-первых, экдистерон там просто не нужен, а во-вторых, его всего один миллиграмм на таблетку, то есть ничтожное количество. Добавлен он специально, только чтобы растаможить продукт как пищевую добавку, – рассказывает Дмитрий. – Я брал это примерно по сто долларов за банку при курсе 35 рублей за доллар, тренболон был самым дорогим, остальные компоненты дешевле.

В целом, для своих задач, это недорого, а спортсмены вообще получали бесплатно от тренеров или менеджеров, то есть тех, кто занимался этими вопросами. За производство отвечал человек, известный как «Витя-Джинтропин», который держал тогда почти весь рынок стероидов в России. Родченков ничего производить не мог, он был автором концепции, идеи, а продукт делали другие люди».

На вопрос о том, не того ли человека арестовали с большой помпой несколько лет назад и не в его ли доме нашли в подвале несколько тонн запрещенных препаратов, Дмитрий говорит, что тот, о ком идет речь, был лишь посредником между Витей и конечными потребителями.

Спортсменка Ольга Н. также имела прямое отношение к «коктейлю», ей весь набор выдали и… дальше сработал женский фактор.

«Я все получила бесплатно, с инструкциями, как принимать, что делать, но пить не стала. Взяла, кивнула, улыбнулась, сказала потом, что пью, но не пила. Какие-то стремные банки без этикеток, непонятно, что в них. Так сделала не только я, но как минимум еще одна моя знакомая девушка. В итоге банки у нас провалялись долго, затем их просто выкинули, потому что я, например, только сейчас поняла, что это было, а до этого скандала и не знала состав. Даже продать не могла кому-то, поскольку не имела понятия, что именно я буду продавать», – делится Ольга, а мне в голову лезут шутки о непредсказуемости русских женщин.

– То есть все думали, что вы принимаете?

– Ну да, видимо, этот Родченков считал, что он гений, и придумал вариант, который даже сам поймать не может. Но это я уже позже поняла, когда все в новостях оказалось. А в тот момент я же не знала, что это допинг, там не было написано ничего – просто банки!

Вот такие истории трех людей, соприкоснувшихся с простым, по сути, механизмом приема, придуманным не Родченковым, а задолго до него. Алкоголь вызывает ускорение сублингвального всасывания, когда вещества попадают в организм через слизистую ротовой полости, а не через желудок. Пройдя слизистую, стероиды оказывались сразу в крови и не распадались в печени, что позволяло многократно снизить дозу.

Именно поэтому Николая «крепило» с одной таблетки метенолона. Если бы он эти таблетки глотал – и пяти было бы мало. Такое снижение принимаемой дозы вызвало значительное сокращение времени определения стероидов на допинг-контроле. А это в свою очередь позволяло принимать их вплотную к стартам, точечно, для разового восстановления.

Вопрос остается только один. Все эти схемы, такие легкие и трудноопределяемые, ловятся дольше 24 часов, а значит, ни один из спортсменов, входящих в пулы внесоревновательного тестирования, не смог бы применять «коктейль» без риска сдать положительную пробу. И если результаты проверки на территории России, по словам Родченкова, могли быть подтасованы, то как быть с проверками за рубежом? Там-то результаты были вне юрисдикции мошенников.

С другой стороны, ничто не мешало применять «коктейль», находясь в России, в перерывах между выездами, обеспечивая себе с его помощью лучшие восстановление, тренировочный процесс и самочувствие. А за границу ничего не брать.

Пример Ольги показывает, что сам Родченков не мог знать, кто пьет его коктейль, а кто лишь делает вид, при этом находясь в его списках как допер. Ситуация по уровню анархии - тоже своего рода коктейль из размытой ответственности, человеческого фактора и сомнительного контроля. Правда, основные фигуранты не всегда учитывали: в конечном счете все решает сам спортсмен. Даже в вопросе приема таблеток из непонятных баночек без этикеток.