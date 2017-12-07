Носов: «На пьедестале я бы разорвал на себе майку и достал бы русский флаг»

Отстранение России от Олимпиады стало главной темой самых шумных ток-шоу на крупнейших государственных телеканалах.

Владислав Воронин из sports.ru посмотрел программы и зафиксировал самые мощные моменты. Спортивный портал отмечает: когда вам станет плохо от прочитанного, помните: хоть кто-то адекватный все-таки был.

Предлагаем избранное.

«Первый канал»

Петр Толстой, депутат Государственной думы

– Конечно, есть интересы спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм. Это их человеческий зачет, их победа, их момент истины. Наверное, каждый из них вправе какие-то решения принимать.

Для меня выступление сборной России без нашего флага и гимна – неприемлемо. Потому что Россия – это не просто великая держава, а великая спортивная держава. Схожую позицию я слышал и от нашего президента Владимира Владимировича Путина.

У любого человека есть выбор между войной и позором. Мне кажется, что попытка вести диалог с этими пожилыми лыжниками на их условиях... А их условие: вы покаетесь, и тогда мы рассмотрим – может быть, через 8 лет мы вас простим... Мы каяться не будем. Я не буду каяться перед Бахом, перед бывшим президентом Швейцарии, который этот доклад так мило подготовил. Мне каяться не в чем, и нашим спортсменам тоже не в чем каяться. А вот спортивным чиновникам, возможно, стоит задуматься.

Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками (КПРФ)

– Ребят ставить перед этим нравственным выбором нельзя. Спортсмен завтра скажет: я поеду. А ты не патриот. Конечно, не патриот. Я как политик скажу: да, надо этот выбор сделать стране. Считаю, что ехать не надо.

Древний принцип, которым руководствуется общество – хлеба и зрелищ. Нас пытались лишить хлеба санкциями – мы хлеб научились сами выращивать. Сейчас пытаются лишить зрелищ – переживем этот момент.

Ведущий «Первого канала» Анатолий Кузичев задает вопрос бывшему биатлонисту Николаю Круглову:

– Для нас, неспортсменов, естественна эта дилемма, но мне кажется, что тут есть какой-то изъян: вы либо патриот, либо едете на Олимпийские игры. А может, она и уместна вполне. Вот скажите, пожалуйста, вы патриот или едете на Олимпийские игры?

Николай Круглов:

– Хороший вопрос. Думаю, что могу назвать себя патриотом.

Ситуация непростая. Здесь не существует однозначного решения. С одной стороны, можно понять спортсменов: это человеческая жизнь, это годы тренировок и мечта. Сегодня спортсменов ставят перед выбором: патриот или едешь на Олимпийские игры, реализуешь мечту.

Мне видится, что когда мы говорим о патриотизме, мы не должны забывать про людей. Ведь страна – это в первую очередь люди. Если спортсмен решит ехать, я поддержу это решение».

Петр Толстой – в ответ на фразу Анатолия Кузичева «Вы патриот или едете на Олимпийские игры»

– Я хочу заметить, дорогие друзья, что это не совсем точный выбор, перед которым стоят спортсмены. Выбор очень простой: это личный успех, личная олимпийская медаль как итог годов тренировок... Но это унижение и крушение мечты для огромной страны. Не для одного спортсмена, а для огромной страны. Унижают всю Россию отсутствием флага и гимна, а его личная медаль, достигнутая в честном бою, все равно, к сожалению, остается только его личным достижением, потому что над ним флаг с этими безликими кольцами, а не наше русское знамя.

«Россия-1»

Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России

– Надо спокойно подойти к этому вопросу. Можно говорить, что страна, флаг, гимн… Мы очень гордые люди. Если бы это было в советское время, я бы сто процентов не поехала. Мы закалялись в другом во всем. Сейчас все-таки уже другая жизнь.

– Слабая страна… – сказал директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

– Почему вы так сразу? – ответила Вяльбе.

– Не перебивай, дай сказать – женщина говорит, – добавил бывший футбольный тренер, а теперь депутат Госдумы Валерий Газзаев.

– Главная мечта всех, кто занимается спортом, – поехать на Олимпиаду, – продолжила Вяльбе. – Если сейчас спортсмену дадут возможность самостоятельно принять решение, а не будет какого-то официального решения на всю страну… Те, кого туда возьмут, будут для меня героями, потому что они ушли на войну и будут защищать нашу страну таким способом. Мы защищаем Родину.

У меня вся команда вчера находилась на учебно-тренировочном сборе в Давосе. Они вечером все около телевизора собрались – все держались за головы и так далее. После этого мне пришли сообщения: «Елена Валерьевна, нам в любом случае надо ехать, выигрывать и доказывать, что мы сильные, честные и чистые.

Дмитрий Носов, бывший дзюдоист, теперь – депутат Госдумы

– Представьте: спортсмен на протяжении 20 лет тренируется каждый день – с утра до вечера, десятки часов. И вдруг происходит такое. И у кого-то поднимается язык сказать: «Не езжай на Олимпийские игры». Это тяжелая ситуация, я считаю, что каждый спортсмен вправе сейчас сам решать. Нельзя ни в коем случае его осуждать.

Я бы поехал, сделал бы все возможное, чтобы выиграть эту Олимпиаду. И встав на первое место олимпийского пьедестала, я бы разорвал на себе майку и достал бы русский флаг. И мне было бы все равно, лишат меня медали или нет. Так бы сделал я. А как сделает каждый спортсмен – это его право, потому что огромное количество энергии и сил было потрачено».

Никита Исаев, директор Института актуальной экономики

– Елена Вяльбе говорит, что был бы Советский союз – мы бы не поехали. А чем мы сейчас отличаемся? Вот говорят: та сильная держава Советский Союз, мы могли ударить в Генассамблее ООН ботинком, нас боялись, наши ракеты, мы были в паритете с США. А сейчас мы кто? Мы та страна, которую возят здесь по столу. Просто возят и унижают. И мы на эти подачки хотим согласиться, оправдывая спортсменов таким образом. Идти в этот позор – это загонять себя в ловушку.

Давайте называть вещи своими именами. Россия в мире – тире Путин. Это – против Путина. Мы все ждем реакции Путина. Что мы здесь патриотическую историю развиваем? Мы все ждем, что скажет Путин. И наша задача (общественного мнения) – донести, чтобы президент заблокировал эту поездку. Это необходимо сделать.

Борис Надеждин, президент Института региональных проектов и законодательства

– Нас отстранили от Олимпийских игр не за Крым и не за Донбасс. Нас отстранили за то, что, к сожалению, были такие пассажиры, как Родченков, которому место то ли в дурдоме, то ли в тюрьме, про которого наше начальство, включая Мутко, знало, кто они такие, но почему-то доверило им заниматься антидопинговой программой. И они благополучно все устроили. Я у себя в фейсбуке написал вопрос: «А что бы сделали с наркомом Мутко за аналогичную ситуацию при Иосифе Виссарионовиче?». Вам рассказать, что мне пишут? Ужас, ужас, ужас.

Александр Романович, секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия»

– Эта операция западного сообщества по дискредитации России в преддверии президентских выборов, к сожалению, удалась. Эта операция тщательно готовилась 3-4 года.

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