Спасенный из болота минчанин написал трогательное письмо МЧС

Мужчина попал в беду по дороге из Лошицы в Серебрянку.

Вечером 2 декабря спасателям столичного управления МЧС довелось доставать из болота мужчину, который застрял в трясине у Свислочи в Минске. Самостоятельно он выбраться не мог и набрал «101», сообщает сайт МЧС.

«Прибывшие к месту вызова спасатели на расстоянии 800 метров от твердого грунта в болотистой местности около речки обнаружили мужчину. Работники МЧС в гидрокостюмах извлекли его на твердый грунт. С общим переохлаждением он госпитализирован в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

Спустя несколько дней этот мужчина написал в гостевую книгу МЧС трогательное письмо. Его опубликовали в Твиттере министерства.

«Наша Ніва» узнала имена тех героев — это старший лейтенант Алексей Климашевич и старший прапорщик Никита Дергай, оба служат в пожарной аварийно-спасательной части №3 Заводского отдела ЧС Минска.

А имя женщины-оператора, которая постоянно поддерживала пострадавшего, Инна Воронько, диспетчер Минского городского управления МЧС.