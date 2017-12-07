«Может быть, Улюкаев понял, что его окружали лживые люди с глазами гадюк»

В Москве продолжается суд над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, которого обвиняют во взяточничестве. Своими наблюдениями об этом процессе поделился журналист Олег Кашин:

Фото AFP

«Лицо у Улюкаева печальное.

Видно по лицу, что человек переживает мировоззренческий кризис.

Всё рухнуло, все ценности, которые он исповедовал, оказались ложными.

Вот он наедине с судьбой. Глубокие вертикальные морщины избороздили лицо, год назад ещё упитанное ровное лицо чиновника.

10 лет колонии и полмиллиарда рублей штрафа давят на него в этот момент.

И, конечно, только что произошло жуткое ниспровержение всей его, Алексея Валентиновича Улюкаева, жизни.

И дело не в том тут — получил он взятку вместо вина, либо знал, что получает взятку, в любом случае его предали. Люди одного с ним класса, с которыми он жил и считал их своими.

Ведь мог Игорь Иванович Сечин сказать ему тяжело и твёрдо, даже в том случае, если Улюкаев заявлял ему о желании получить вознаграждение (предположим), мог и обязан был сказать: «Ты что это вздумал, старый, откажись немедленно от намерения, откажись, прошу тебя!»

Но Игорь Иванович Сечин не сказал этого, а обратился к генералу Феоктистову, и тот написал с его слов донос.

Игорь Иванович позабыл психологию русского народа и навсегда измазал себя в наших глазах, всея Руси. Кроме самых злобных, шепчущих «так ему и надо!», есть две третьих или три четвёртых, или четыре пятых, которые шепчут: «Ну так же нельзя!»

Улюкаев 1956 года рождения, 61 год человеку. Министр экономического развития с 2013 года до момента ареста год назад, страдает атеросклерозом, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ну не так страшно, возможно, способен отсидеть десять лет и выйти.

Чтобы тихо угаснуть, сочинив полсотни печальных стихотворений, он ведь поэт, помимо всего прочего.

Но вернёмся к его фотографии, сидящего в полицейском автомобиле, на стёклах капли дождя либо растаявшего снега, фон размыт, серое на сером, неподвижно статичное лицо. Так должен выглядеть и выглядит человек, переживший жизненное поражение, я же говорю — преданный своими, независимо от того, брал взятку либо не брал, если не было двух миллионов — так дело ещё хуже обстоит.

Страшно похудевший, задумчивый, как увидевший прошлой ночью Господа!

Такое впечатление, что Улюкаев что-то понял.

Может быть, понял, что прожил свою жизнь не с теми людьми.

Что его окружали лживые люди с глазами гадюк.

Вообще-то это трагедия…»

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