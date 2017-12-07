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Общество
07.12.2017
REALTY.TUT.BY
Сколько стоит встретить Новый год по-соседству с Лукашенко

А именно — в усадьбах Острошицкого Городка.

У Александра Лукашенко несколько резиденций, но живет он в той, что расположена в Острошицком Городке. Там же в местной школе учится его младший сын Николай. Мы предположили, что этот Новый год президент будет встречать дома и узнали, как можно стать его соседом.

REALTY.TUT.BY поговорил с хозяевами усадеб в Острошицком Городке и узнал, сколько стоит у них новогодняя ночь, кто приезжает, и как празднуют Новый год рядом с резиденцией.

Усадьба «Иван да Марья»

Хозяйка усадьбы Лина рассказала, что встреча Нового года в их коттедже обойдется в 950 долларов в эквиваленте. Эта сумма за четыре дня. Усадьба вмещает до 12 гостей, именно столько в ней спальных мест.

Фото holiday.by

— С окон нашего дома пока можно увидеть только президентский парк, очень ухоженный. Самой резиденции не видно — думаю, будет видна, когда достроим второй этаж.

— Фейерверки там запускают на Новый год?

— В новогоднюю ночь их у нас запускают в каждом дворе, так что и не поймешь, какой из них президентский, — смеется Лина.

По словам хозяйки, в последние 2−3 года гостями усадьбы все чаще становятся белорусы.

— Россияне стали меньше к нам приезжать, и это очень расстраивает. Даже не знаем, почему. Возможно, цены сравнялись с теми, что у них, и стало невыгодно, не знаю.

Усадьба «Стары млын»

У Юрия одна из самых красивых усадеб в Острошицком Городке и новогодняя ночь в ней уже забронирована. Гостям она обойдется в 700 долларов в эквиваленте. Тут предлагают белорусскую кухню с обширным меню. Насчет новогодней программы хозяин шутит, что «надо лишь пять литров самогона».

Фото mlun.by

На всякий случай узнали, видна ли с усадьбы резиденция президента.

— Не видно. Знаем только: скорая поехала — значит его вертолет прилетит, уехала — значит, прилетел. В последние годы не замечали, чтобы в резиденции что-то праздновали. Тихо там, как и во всем Острошицком городке. Как тут местные празднуют Новый год? Выпил — и пошел спать. Тут нет клуба, кафе, ресторана, бара — «абы ціха было». Только магазины: пару частных и государственный. У последнего обычно ставят елку. Красивая? Да обычная, из лесхоза, с прошлогодними игрушками. Вот и все веселье.

Агроусадьба на Озерной

Хозяин рассказал, что усадьбу на улице Озерной уже забронировали. За два дня аренды, с 31 декабря по 2 января, удалось выручить 2000 рублей.

— У нас виден только президентский парк, но фейерверки там точно не запускают. Зато наши, острошицкие, пуляют в небо всю ночь. Только один раз на моей памяти там был грандиозный праздник с фейерверками — 1 сентября. Когда? Кажется, в тот год Николай в местную школу пошел.

Усадьба «Брода»

Усадьба расположена на краю агрогородка. Тут можно справить и корпоратив, и Новый год.

Фото broda.by

— От президента мы далековато, — рассказал Анатолий. — Усадьбу уже сдали: за две ночи — 1800 рублей. Как встречают у нас Новый год? Да просто: ставят большую елку возле девятого магазина, рядом с парком. Как таковой площади для гуляний у нас нет, и на елку нашу президент еще ни разу не приходил, а то я бы точно об этом слышал.

Усадьба «Басандайка»

Ближе всех к резиденции президента в Острошицком Городке оказалась усадьба «Басандайка».

— Буквально в двухстах метрах от нас белые ворота резиденции с секьюрити. Получается, что мы близкие соседи, — задорно говорит хозяйка Людмила. — Правда, из окон усадьбы тоже виден лишь президентский парк. Над домом может низко лететь его вертолет. Гостей такое соседство не сильно трогает, они знают, что младший сын президента учится в местной школе, и им важно, что у нас безопасно.

Хозяйка отмечает, что соседство с резиденцией дает им шикарный подъезд к усадьбе, хорошее освещение улицы, хотя она и деревенская.

— Здесь красивые ухоженные места, — говорит Людмила. — Если ехать к нам из Москвы через Раубичи, то это вообще прекрасная дорога.

По словам хозяйки, новогоднюю ночь в усадьбе забронировали еще в августе — приедут на каникулы москвичи. Гости остановятся на пять новогодних ночей и заплатят за это 800 долларов в эквиваленте.

— В целом Новый год вот уже семь лет занят у нас россиянами. Им нравится близость к лыжным трассам в Силичах, Раубичах, Логойске. Приезжают с экипировкой, и на месте не сидят: катаются, ездят на экскурсии по Беларуси. Правда, в последнее время от них все меньше и меньше звонков — вот такая тенденция.

 
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