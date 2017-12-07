Будут ли белорусы штурмовать обменники перед Новым годом?

Объем чистой продажи валюты белорусами снизился почти вдвое. Неужели иссякли заначки?

По данным Нацбанка, за ноябрь население на чистой основе сдало банкам всего 64,9 млн долларов. Это самый низкий показатель за последние почти два года. Для сравнения: в октябре чистая продажа составила 147,7 млн долларов. Что происходит со сбережениями белорусов?

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб полагает, что, скорее всего, причины сокращения чистой продажи валюты населением вдвое не в исчезновении заначек – они противоположные.

– Это произошло не от плохой жизни белорусов, а от хорошей, – говорит он.

Вадим Иосуб обращает внимание: в стране устойчиво растут средние зарплаты, даже с учетом инфляции они выросли за год примерно на 10%. Выросли и реальные располагаемые доходы населения.

– Текущие доходы позволяют населению меньше прибегать к кубышке, нет острой необходимости продавать валюту. Возросшие доходы, наоборот, стимулируют покупку, – отмечает эксперт.

Уже 22 месяца продажа населением валюты превышает покупку. Когда в Беларуси, наконец, случится обратная ситуация?

Вадим Иосуб не исключает, что такой вариант развития событий возможен уже в декабре. В случае если руководство страны приложит максимум усилий по доведению средней зарплаты до 1000 рублей, используя административные меры.

Однако в начале следующего года можно ожидать существенного снижения зарплат, поэтому белорусы вновь станут продавцами, а не покупателями валюты.

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