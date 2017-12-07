Еще одно унижение: московский «Спартак» опозорился в Ливерпуле – 0:7

6 декабря завершился групповой раунд футбольной Лиги чемпионов 2017/18.

Самым примечательным результатом заключительного игрового дня стал разгром московского «Спартака» в Ливерпуле. Российский клуб выступил в роли участника постановки «Избиение младенцев» – 0:7.

По итогам группового раунда определились 16 участников плей-офф. Среди них – пять (!) клубов из Англии, три из Испании, два из Италии и по одному из Франции, Германии, Португалии, Украины, Швейцарии и Турции.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 11 декабря. В первую корзину попали:

«Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Рома», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бешикташ» и «Тоттенхэм».

Во второй оказались:

«Базель», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Севилья», «Шахтер», «Порту» и «Реал».

Матчи 1/8 финала состоятся с 13 февраля по 14 марта.