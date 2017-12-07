«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров

В Бразилии роскошные ягодицы считаются национальным достоянием. Ежегодно проводится конкурс на самую красивую попу.

В 2017-м победу в «Мисс Бум-Бум-2017» одержала 28-летняя модель и журналистка Рози Оливейра, сменившая на троне эффектную танцовщицу самбы Эрику Канелу. Её объем бедер – ровно 100 сантиметров. Эффектная попа принесла гарной бразильской дивчине приз в размере 15 тысяч долларов.

Кто победил в конкурсе «Лучшая попа Кембриджа»