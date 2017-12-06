Обложка дня. Кто по версии Time стал «человеком года»

Известный журнал удостоил данного звания женщин, запустивших онлайн-движение #MeToo.

Американский еженедельный журнал Timeназвал «человеком года» группу женщин, запустивших онлайн-движение #MeToo. Флешмоб с одноименным хэштегом сопровождался рассказами жертв сексуальных домогательств. Среди тех, кто первыми отважился рассказать собственные истории, были голливудские звезды. К акции присоединились и белоруски.

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