Как Беларусь вновь становится островом стабильности

Вокруг нашей страны бушуют страсти, а белорусы лишь запасаются попкорном.

В последние несколько дней вокруг Беларуси все чем-то недовольны.

В России бушует скандал вокруг дисквалификации национальной сборной на Олимпиаде 2018 года. Часть россиян видит в этом «руку Запада», но есть и те, кто активно винит в неудачах лично Владимира Путина. Российской власти припомнили и Крымнаш, и экономические провалы, и, конечно же, абсолютную неразбериху в спорте.

Россию поставили на колени

В Украине вновь назревают протестные настроения. Украинцы недовольны работой президента Петра Порошенко. В воскресенье несколько десятков тысяч людей под предводительством Михаила Саакашвили вышли на центральную улицу Киева – и потребовали принятия закона об импичменте президента.

Почему в украинской трагикомедии Саакашвили прав, а Порошенко нет

В нашей же стране всё тихо и спокойно. Несмотря на то, что белорусская экономика растет в два раза медленнее, чему украинская, а по отобранным после Олимпиад медалям наша страна ненамного отстает от России – белорусы с удовольствием запасаются попкорном и наблюдает, чем же закончится лихой сюжет там, у соседей.

На этом фоне наша страна в очередной раз кажется пресловутым островом стабильности в бушующем океане. Правда, по всем признакам, необитаемым.