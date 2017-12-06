Когда и как спортсмены выступали на Играх без флага своей страны

«Настоящее Время» рассказывает о нескольких случаях выступления «нейтральных» атлетов на Олимпиадах в последние 40 лет.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) решил отстранить российскую сборную от зимних Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
Но «чистым» атлетам (то есть тем, в чьих анализах не найдено допинга) будет разрешено выступать под нейтральным олимпийским флагом. Российского гимна, постановил МОК, на Олимпиаде также не будет.
Если «чистые» российские спортсмены все-таки решат принять участие в Олимпиаде под нейтральным олимпийским флагом (ожидается, что сборная примет решение 12 декабря), они будут не первыми, кто это сделает.
«Настоящее Время» рассказывает о нескольких случаях выступления «нейтральных» атлетов на Олимпиадах в последние 40 лет.
Олимпиада-1980 (Москва, СССР)
В тот год 67 стран приняли решение бойкотировать Олимпийские игры в Москве в связи с советским вторжением в Афганистан. Среди бойкотировавших соревнования стран были США, Канада, Израиль и ФРГ.
Но национальные олимпийские комитеты некоторых стран все же позволили своим спортсменам выступить на Играх, правда, не под национальным флагом.
В тот год спортсмены из более чем 10 стран приехали на Олимпиаду под флагом Международного олимпийского комитета или Национального олимпийского комитета своей страны и выиграли несколько медалей.
Зимняя Олимпиада-1992 (Альбервиль, Франция)
После недавнего распада СССР некоторые новосозданные Национальные олимпийские комитеты еще не успели получить аккредитацию МОК. Поэтому представители Армении, Беларуси, Казахстана, России, Украины и Узбекистана выступали в качестве «Объединенной команды» под нейтральным олимпийским флагом.
«Объединенная команда» заняла второе место в общекомандном зачете.
Олимпиада-1992 (Барселона, Испания)
В тот год Югославия была под санкциями ООН из-за военных конфликтов в Хорватии и Боснии и Герцеговине. В итоге олимпийской сборной Югославии запретили принимать участие в Играх. Но МОК позволил некоторым атлетам приехать на Олимпиаду при условии, что они будут выступать под нейтральным олимпийским флагом.
Олимпиада-2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
Международный олимпийский комитет объявил о создании команды из 10 беженцев, которые соревновались под олимпийским флагом. Команда должна была стать «символом надежды для беженцев во всем мире» и прилечь внимание к масштабу кризиса.