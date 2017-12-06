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Комментарии
06.12.2017
Артём Мартынович, Еврорадио
Почему белорусское образование снова «наступило» в г...о

В школы попадает документ, согласно которому, сбор анализов кала у учащихся на предмет глистов должны организовать учителя. Смешно, страшно, обидно.

«Мы во вторник понесём в школу двойной комплект г..на. Главное — не перепутать, где чьё», — Минск, Беларусь, XXI век, просто комментарий под перепиской в Фейсбуке. В школы попадает документ, согласно которому, сбор анализов кала у учащихся на предмет глистов должны организовать учителя. Смешно, страшно, обидно.

Потом чиновники напишут об ошибке в очередном распоряжении и пообещают снять с педагогов ответственность, потому что прочитали о проблеме в Фейсбуке и СМИ.

Потом «возложить ответственность», «поручить исполнение» и «провести мониторинг» направят в другие руки и анализами займутся, например, школьные медсёстры, а детей к ним отведут... учителя. По факту, то же самое, но звучит уже по-другому.

Но проблема не в анализе, не в документах и ​​подписях под ними. Я тоже хочу, чтобы дети в школах были здоровые, резвые, живые...

Молодечненский район, XXI век, поле с картошкой. На поле под колёсами грузовика гибнет восьмиклассница Виктория Попченя. Девочка оказалась «на картошке» после распоряжения местных чиновников отправить на сбор урожая в местный колхоз десятиклассников. Десятиклассников не нашлось, поэтому послали восьмиклассников.

Потом были проверки, лишение премий, и в итоге осудили на «домашнюю химию» двух учительниц, которые сопровождали девочку. Заплаканные и испуганное после оглашения приговора они сбежали от журналистов и быстро уехали по домам.

Состава преступления в распоряжениях чиновников не нашли. Они дальше работают на своих местах и ​​пишут новые. А две осуждённые учительницы больше не смогут работать в школе.

На том суде выявилось интересное обстоятельство. У нас есть Министерство образования, а есть районные отделы образования. И даже если министерство против сбора картофеля или анализов, районные отделы образования всё равно шлют свои поручения в школы. А те сразу берутся их выполнять, не раздумывая, потому что, «вдруг что».

В 2014 году Министерство образования впервые попробовало составить рейтинг белорусских школ, за основу взяли средний балл, который выпускники набрали на главном государственном экзамене — централизованном тестировании. Это была лучшая инициатива чиновников за все годы.

Если бы этот показатель взять за единственный критерий плодотворной работы местных чиновников от образования, у нас бы не было проблем ни с калом, ни с картофелем. Было бы не до распоряжений и макулатурных гонок.

Международный рейтинг среднего образования PISA сегодня возглавляет Сингапур, за ним — Гонконг и Канада. Лучший результат в Европе у Эстонии. Интересно, выполняют ли школьники Эстонии норму по сбору урожая? А как у них дела с анализами кала? А кто пишет школам распоряжении, а если не пишет, то как они без них живут?

Беларусь ещё ни разу не участвовала в исследовании PISA, но собирается в 2018 году. Предлагаю показать международным экспертам не умения учащихся решать нестандартные задачи, а нормы выполненных подписок на государственные СМИ, успешные акции по сбору макулатуры и анализы.

А если мы займём там слабые позиции и международных экспертов наш кал не устроит, то всегда можно наказать учителей. Мы же сто раз так делали.

 
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