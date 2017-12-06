Цитата дня. Путин – о своем участии в выборах

Президент России рассказал о планах на март 2018-го.

Выступая 6 декабря на церемонии вручения премии «Доброволец России – 2017», Владимир Путин получил вопрос от руководителя международного общественного проекта «Сохраним Байкал» Максима Токарева:

– Скажите, Владимир Владимирович, а Вы в следующем году, мы надеемся, с нами?

Российский президент ответил на это следующее:

– Я всегда с вами, ведь я уже сказал: у нас это семейное.

На уточняющий вопрос об участии в выборах президента, Путин заявил следующее:

– Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищённой, устремлённой в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии: если люди доверяют и поддерживают. В этой связи – вы мне задали вопрос через вашего ведущего – у меня вопрос к вам: если я такое решение приму, то вы и люди, близкие вам по духу, поддержите это решение?

Услышав реплику «да» из зала, Путин добавил:

– Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято в ближайшее время. Принимая его, я, конечно, буду иметь в виду и наш сегодняшний разговор, и вашу реакцию.

В тот же день на встрече с рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде Владимир Путин прямым текстом объявил о своем участии в выборах, сообщает ВВС:

– Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Уверен, что все у нас с вами получится!