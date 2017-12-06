.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Обложка дня. Кто по версии Time стал «человеком года»
Когда и как спортсмены выступали на Играх без флага своей страны
Цитата дня. Путин – о своем участии в выборах
Погода до субботы: от -5 до +6°С, снег и туман
Фомочкин бросил трубку после вопроса об акции солидарности с россиянами
Женщина прыгнула из окна больницы — и винит в халатности медиков
«Дело профсоюзов» продолжается: в Минске допрошен члена профсоюза из Дании
Совет по велодвижению: задача Минска не догонять, а ловить тренды
Насмерть сбивший девочку у ТЦ «Замок» грузовик не прошел техосмотр, водителя уже штрафовали за это
«Гольф Клуб», созданный при поддержке сына Лукашенко, задолжал 14 млн долларов
Колумнист: «В конце концов — зря что ли Ovechkin Team собирали?»
Мининформ заподозрил один из белорусских сайтов в «пропаганде порнографии»
Минчанин, который «нападал на женщин сзади», пойман на месте преступления
Фото с обнаженными гребцами не прошло российскую таможню
Звезда французского рока Джонни Холлидей ушел из жизни
«Штрафбат» для карупцыянэраў: «Ён жа ў нас у высылцы быў»
Генпрокуратура Украины опубликовала запись разговора Саакашвили с бизнесменом, который якобы оплатил его акции протеста
МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018
Министр архитектуры рассказал, как решил свой квартирный вопрос
С учителей сняли скандальную обязанность собирать анализы кала у учащихся
Карбалевіч: «Нельга прасіць на беднасьць і крычаць, што мы горды народ»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Порноместь и кибертравля. Кто за этим стоит и какую угрозу несет
Невеселые картинки. 5 фактов про президентскую клинику на фоне других медучреждений
«В заборе нет ни одного пулевого отверстия». Могилевчане считают ограбление банка инсценировкой
Чиж сыграл в хоккей против Лукашенко, после матча Дробыш попал в больницу
Красотки снимаются на фоне разбушевавшегося вулкана
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Белоруска о жизни в турецком Измире: «Терапевт тут получает $ 1600»
Что сказал Депардье, попробовав белорусское шампанское
Снято! Доставшаяся Путину блондинка ранее засветилась с Шакутиным и Лукашенко
Чех о Праге: 7 вещей, которые делают ТОЛЬКО туристы!
Цитата дня. Замминистра труда объяснил, почему белорускам нужно рожать «за себя и за того парня»
«Когда Беларусь стала самостоятельной, эти архивы срочно уничтожали: вдруг бы Позняк пришел к власти?»
Антон Орехъ: Медведев танцует
Психолог: «Мамочки, у вас есть в жизни не только дети. Жизнь продолжается!»
Даже на ремонт туалетов. На что школы собирают с родителей деньги?
Как власти саботируют решение важнейшего для белорусов квартирного вопроса
«Но, боже, как их замолчать заставить!»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Рынок, на который обратил внимание Лукашенко
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Кто победил в конкурсе «Лучшая попа Кембриджа»
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
06.12.2017
Салiдарнасць
Цитата дня. Путин – о своем участии в выборах

Президент России рассказал о планах на март 2018-го.

Выступая 6 декабря на церемонии вручения премии «Доброволец России – 2017», Владимир Путин получил вопрос от руководителя международного общественного проекта «Сохраним Байкал» Максима Токарева:

– Скажите, Владимир Владимирович, а Вы в следующем году, мы надеемся, с нами?

Российский президент ответил на это следующее:

– Я всегда с вами, ведь я уже сказал: у нас это семейное.

На уточняющий вопрос об участии в выборах президента, Путин заявил следующее:

– Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищённой, устремлённой в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии: если люди доверяют и поддерживают. В этой связи – вы мне задали вопрос через вашего ведущего – у меня вопрос к вам: если я такое решение приму, то вы и люди, близкие вам по духу, поддержите это решение?

Услышав реплику «да» из зала, Путин добавил:

– Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято в ближайшее время. Принимая его, я, конечно, буду иметь в виду и наш сегодняшний разговор, и вашу реакцию.

В тот же день на встрече с рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде Владимир Путин прямым текстом объявил о своем участии в выборах, сообщает ВВС:

– Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Уверен, что все у нас с вами получится!

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.9 (оценок:17)
Главное
«В Украине закуривают в государственном масштабе»
Россию поставили на колени. Подробности и реакция
Класковский: «Так старались угодить, а получили тряпкой по лицу»
«На месте русских я бы никаких препонов белорусам не чинил и обиженных лиц не корчил»
Почему в украинской трагикомедии Саакашвили прав, а Порошенко нет
Чем современные мужчины лучше советских
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY