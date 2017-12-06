Известный российский нейрохирург Алексей Кощеев на своей странице в Facebook резко отреагировал на реплику вице-спикера Госдумы РФ о допинговом скандале.

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«Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сказал о допинговом скандале вокруг олимпийской сборной России следующее: «Публичное унижение мы все переживаем, безусловно, но в принципе это был один из вариантов, который МОК готовил, который наши специалисты тоже рассматривали».

Ну хрен знает, Петр Олегович. По мне, наше публичное унижение – это зарплаты ученых, процент ВИЧ-инфицированных, падающие ракеты-носители и коррупция.

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Наверное, Вам, человеку состоятельному и сравнительно беззаботному, волнительно следить, насколько быстро наши спортсмены катаются на салазках или стреляют пульками по мишенькам, и для Вас эта фантасмагорическая спецоперация с подменой мочи кажется унизительной.

Для меня она лишь подтверждает то, что давно подтверждено в других сферах российской действительности, а оттого совсем неинтересна.

Думаю, ни Вам, ни нам не нужно переживать из-за публичного унижения, ибо никакой внешний враг уже не сможет унизить нас так сильно, как мы сами себя, причем уже давно».

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