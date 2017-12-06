Погода до субботы: от -5 до +6°С, снег и туман

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

7 декабря ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-западной половине страны, днем на большей части территории осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, по юго-западу страны порывистый.

Температура воздуха в течение суток -3..+3°С, по юго-западу +4..+6°С; ночью по востоку минимальная температура -4..-5°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем – падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

8 декабряночью преимущественно по северо-восточной половине, днем в отдельных районах страны кратковременные осадки – мокрый снег, дождь. Местами туман и гололед, на отдельных участках дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем -2..+4°С, по юго-западу до +6°С.

9 декабря вотдельных районах кратковременные осадки – мокрый снег, дождь. Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.