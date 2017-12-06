Женщина прыгнула из окна больницы — и винит в халатности медиков

Полтора года назад могилевчанка Марина попала в психиатрическую больницу из-за послеродовой депрессии и выпрыгнула из окна. Женщина едва не умерла. Тогда она взяла всю вину на себя, а теперь добивается возбуждения уголовного дела за халатность медперсонала.

Марина (имя изменено по просьбе женщины. — Прим. TUT.BY) попала в 8-е психиатрическое отделение областной психиатрической больницы 20 июня для стационарного лечения. Женщина была в послеродовой депрессии — ее мучали бессонница, тревога, подавленное настроение.

— Мы с мужем пошли к врачу-психотерапевту в поликлинику № 1, потому что успокоительные, которые были доступны без рецепта в аптеке, не помогали. Врач назначил препараты посильнее, но от одного из них у меня начались галлюцинации, которые проходили вместе с действием таблетки. А бессонница не проходила. Муж позвонил врачу, тот сказал, что мое состояние ухудшается, поэтому нужно увеличить дозу — но усилились и галлюцинации. Через три дня мы снова пошли на прием к психотерапевту, и он убедил маму, что мне нужна срочная госпитализация, — объясняет Марина.

В выписке из медкарты из психиатрической больницы указано, что психотерапевт поставил женщине предварительный диагноз «острое шизофреноподобное психотическое расстройство».

Из медкарты: «На момент осмотра в приемном покое в ясном сознании, в месте, времени и собственной личности, ориентирована правильно. Фон настроения снижен. Эмоции невыразительные, тревожна. Бредовых высказываний явно не обнаруживает.Суицидальных высказываний нет. На госпитализацию и лечение пассивно согласилась».

29 июня около 16.45 Марина была в фойе больницы на 3-м этаже. Она попросила дежурную медсестру отвести ее в туалет, потом оттолкнула ее, открыла дверь в ванную, забежала в комнату, забралась на подоконник, пролезла через решетку на окне и прыгнула с 3-го этажа. С множественными переломами и другими травмами Марину в бессознательном состоянии доставили в больницу скорой медицинской помощи. Эта информация изложена в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела из Ленинского РОВД Могилева.

Там же есть данные и о том, почему дверь и окно в ванной на 3-м этаже специализированной клиники оказались открытыми и где были в это время сотрудники больницы.

По информации РОВД, младшая медсестра, которая в этот день дежурила на посту и вела Марину в туалет, должна была контролировать, чтобы все двери были закрыты на специальный ключ. Вторая младшая медсестра отвечала за санитарную уборку в ванной и туалете, сделала ее по графику и около 16.00 оставила окно в ванной на проветривание — по инструкции. Дверь она тоже закрыла. Но «если дверь сильно потянуть на себя, ее можно открыть», — поясняла медсестра в милиции. В момент, когда Марина выпрыгнула из окна, она помогала другой пациентке.

По словам заведующей 8-м психиатрическим отделением больницы, решетки на окнах исправны, и человек со средним телосложением между прутьями не пролезет. Но хрупкой Марине это удалось.

В РОВД установили, что Марина выпрыгнула из окна «под влиянием болезненных переживаний и импульсивного приступа психотического возбуждения». После служебного расследования «за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей» медсестрам объявили выговор. А ту, которая сопровождала пациентку в туалет, еще и лишили премии на 10 месяцев. Заведующей отделением объявили замечание.

При этом в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела указано, что признаков ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником нет — значит, нет и состава преступления.

Сразу после произошедшего Марина взяла всю вину на себя: «Я ведь не осознавала, что произошло. И еще я боялась, что меня снова положат в психиатрическую больницу». Женщина подписала заявление об отказе от дальнейшего проведения проверки. Милиционер, который опрашивал могилевчанку в больнице, так и записал: мол, Марина выпрыгнула из окна сама по личным убеждениям, так как хотела покончить жизнь самоубийством.

— Я не помню, что происходило все эти дни — меня пичкали лекарствами. Не помню, как толкала медсестру, как прыгала из окна. Мне все это рассказали, когда я уже была в больнице с травмами. Одно могу сказать точно: ни до госпитализации в психиатрическую больницу, ни после падения — никогда я не хотела покончить жизнь самоубийством.

Два месяца женщина провела в больнице, еще два — дома, восстанавливаясь. За детьми в это время присматривали ее муж и родители. В октябре 2017 года Марина получила постановление — и сразу написала жалобу в прокуратуру. Там документ об отказе в возбуждении уголовного дела отменили и направили дело на дополнительную проверку.

Сейчас Марина состоит на психиатрическом учете — из-за предварительного диагноза, который ей до лечения поставил психотерапевт, и той «попытки суицида». Она добивается возбуждения уголовного дела за халатность медперсонала, снятия диагноза и, соответственно, учета — из-за него могилевчанка не может восстановить водительское удостоверение.

— Я собираюсь требовать и компенсации морального вреда, но мне не столько деньги нужны, сколько водительские права. Я считаю, что диагноз мне был поставлен неверно, ведь симптомы расстройства вызвали лекарства. По моей просьбе собирали ВКК, но ответственность [за снятие диагноза] так никто и не решился взять, — говорит Марина.

Женщина ожидает результатов новой проверки. TUT.BY будет следить за развитием ситуации.