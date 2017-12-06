Дворник рассказал о своих зарплате и расходах: «Даже отложить удается»

Барановичский дворник, который работает в трех кооперативных домах, рассказал Intex-press, сколько зарабатывает, какой продукт всегда есть в его холодильнике, куда уходит основная часть сбережений и где он проводит свои выходные.

Когда я был школьником, детей, которые плохо учились, часто пугали: «Будешь работать дворником!». Тогда мне казалось, что это худшее, что может произойти с человеком. Теперь я понимаю, что быть дворником не так уж и страшно.

Почти всю жизнь я проработал на стройке и могу сказать, что там было намного тяжелее. Хотя улицы убирать тоже непросто, особенно осенью. Бывает, полдня сгребаешь листья в кучу, уберешь, а на следующий день опять весь двор ими завален. Или дети придут и разбросают кучи – снова сгребаешь.

Я работаю дворником в трех кооперативных домах. Работа ответственная: подмести, сгрести, мусор убрать. К тому же требования у жильцов достаточно высокие: увидят пару бумажек на асфальте возле подъезда – злятся, выговаривают. Хотя платить особо за работу не хотят.

За уборку трех дворов я получаю 420 рублей в месяц. Живем вдвоем с женой-пенсионеркой. Дети наши выросли, поэтому расходов у нас немного. Жена получает 300 рублей пенсии, так что на двоих не такой уж и маленький доход выходит.

По крайней мере, на жизнь хватает и даже отложить удается.

Сэкономить на продуктах не получается

Бюджет у нас с женой общий. Получаю зарплату, отдаю ей. Из моего заработка первым делом оплачиваем коммуналку. Мы с супругой живем в двухкомнатной «хрущевке». В ноябре за коммунальные услуги заплатили 58 рублей. Это больше, чем в предыдущем месяце: включили отопление.

Еще одна обязательная покупка – проездной. Дома, где я убираю, расположены в другом микрорайоне города, поэтому добираться на работу приходится автобусом.

Но основная статья расходов, наверное, как и у большинства людей, – это продукты. На них уходит почти половина моего заработка. И тут как бы ни хотелось, сэкономить не удастся, потому что нормальное питание – это забота о своем здоровье.

Почти все продукты мы покупаем в магазине популярной торговой сети. Магазин расположен буквально в нескольких минутах ходьбы от дома, что очень удобно. Качество продуктов нас устраивает, да и цены очень располагают к покупкам. Как-то ради интереса сравнивали стоимость некоторых товаров в разных магазинах города и пришли к выводу – в «нашем» цены самые низкие.

В еде мы с женой неприхотливы, но питаться стараемся разнообразно. Любим молочные продукты, часто покупаем творог, разные сорта сыра. Жена любит йогурты, так что в холодильнике у нас всегда пара баночек йогурта имеется.

На нашем столе часто бывают фрукты и овощи. Их мы обычно покупаем на рынке: летом и осенью у пенсионеров, владельцев дачных участков, зимой – у предпринимателей, торгующих овощами-фруктами.

По утрам мы с женой всегда едим каши: и не затратно, и для желудка полезно. А вот мясо едим нечасто. И дело не в стоимости мясных продуктов, а в нашем с женой возрасте. Нам почти по 60 лет, а медики говорят, что много мясного в таком возрасте уже нельзя. Так что в месяц больше двух килограммов не покупаем.

Инфографика: Петр КАРАСЮК

Гардероб обновлять нет смысла

На одежду и обувь тратиться почти не приходится. Мы с женой не видим смысла обновлять свой гардероб. Ходим в том, что покупали раньше. Из обновок – только носки и белье, которые покупаем с пенсии жены.

А вот в семьях, где есть дети, траты на одежду и обувь – внушительная статья расходов. Знаю об этом непонаслышке: дочки постоянно жалуются, что одеть детей сегодня очень тяжело, цены на детские товары высокие. Поэтому мы с женой стараемся дочкам помогать. Я каждый месяц со своей зарплаты покупаю 50 долларов, жена со своей пенсии тоже. Большую часть из этих сбережений отдаем детям.

На лекарства для нормализации давления и витамины, которые мы покупаем в сезон простуд, уходят деньги из пенсии жены. На ее деньги приобретаем также и бытовую химию.

Раньше я ежемесячно тратил 5–6 рублей на стрижку в парикмахерской. Сейчас этой статьи расходов нет – около полугода назад мы купили машинку для стрижки, и теперь жена сама меня стрижет. Уже экономия.

Развлекаться – в детский центр

На отдых мы с женой не ездили уже лет 15 точно. Раньше у меня не получалось летом взять отпуск, все время проводил на работе: летние месяцы – горячая пора у строителей. А теперь, когда работаю дворником, на поездку куда-то не хватает денег. Так что отдыхать и развлекаться мы ходим с внуками по выходным в детские развлекательные центры или в кафе. И нам приятно, и внуки в восторге, и дети могут отдохнуть несколько часов.

За развлечения с внуками платим с женой по очереди. Обычно на это у нас уходит до 40 рублей в месяц.

Конечно, денег много не бывает. И чем их больше, тем выше запросы. Но в моем возрасте уже не так много и нужно: на еду хватает, детям помочь есть чем – уже неплохо.