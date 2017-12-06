«Дело профсоюзов» продолжается: в Минске допрошен члена профсоюза из Дании

Торкильд Хансен, член датского профоюза 3F, приехал в Минск на съезд БКДП, а попал на допрос.

1 декабря в Минск на съезд Белорусского конгресса независимых профсоюзов (БКДП) приехал Торкильд Хансен, представитель датского профсоюза 3F. Вечером того же дня в ресторане гостиницы к нему подошли три человека, представившиеся сотрудниками следственного комитета, и предложили проследовать вместе с ними в Управление Следственного комитета по городу Минску для допроса.

В Следственном комитете следователь разъяснил Торкильду Хансену, что тот находится в статусе свидетеля по т.н. «делу профсоюзов» и должен быть допрошен.

После допроса, продлившегося четыре часа, Торкильд Хансен вернулся в гостиницу, а по окончании съезда БКДП беспрепятственно покинул Беларусь.

Сейчас профсоюз 3F рассматривает возможность подачи жалобы на действия должностных лиц Республики Беларусь в МИД Дании.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал задержание датского коллеги:

– Это беспредел со стороны Следственного комитета. Получается, что любой представитель зарубежных профсоюзов, которые сотрудничали с нами или с другими, может быть вызван в качестве свидетеля. На основании чего? Должны были объяснить человеку его права и то, что он не должен ехать на допрос без консула. Интересы Дании в Беларуси представляет немецкое посольство. Это же иностранный гражданин! Протокол ему должны были дать на том языке, на котором он понимает, а протокол составлялся на русском языке. Господин Хансен на русском языке и подписал этот протокол – не понимая языка и доверившись только переводчикам, что является грубейшим нарушением.

Если следователи даже и хотели опросить человека и у них были на это какие-то основания, то вы должны знать, что я лично видел господина Хансена третий раз в жизни на Конгрессе в Минске. По всей вероятности, такие действия следственного комитета обусловлены желанием узнать такие сведения, которые бы позволили направить наше дело сразу в суд. Но не думают ли они, что такие действия могут оттолкнуть туристов, которые хотят посетить Беларусь?