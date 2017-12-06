Чем современные мужчины лучше советских

11 новых стандартов мужской привлекательности.

Наша жизнь необратимо меняется: глобализация, роботизация, информационная открытость. Всё это влияет на характер людей и гендерные модели поведения. Привычный типаж мужчины как угрюмого добытчика и главного человека в доме просто не имеет шансов остаться прежним

1. Современный мужчина больше не рассказывает о своих любовных похождениях друзьям. Ему важнее произвести хорошее впечатление на любовницу, чем на коллег или бывших одноклассников

Интернет развивается, стандарты морали ослабевают: найти партнёра для секса теперь уже не составляет трудности. А потому яркий или частый секс перестал быть настолько эксклюзивным событием, как в прошлом.

Уложить женщину в постель теперь не проблема, достаточно не быть хамом, занудой или придурком, а ещё регулярно мыться. Проблема в другом – как удержать её в постели в условиях высокой конкуренции. Ведь, если ей что-то не понравится, она всегда с лёгкостью найдёт тебе замену.

В такой ситуации больше не круто рассказывать в курилках о своих удачах (как делали поголовно наши отцы), а круто – заботиться о своей любовнице и всячески её опекать.

2. В сексе почти не осталось табу. Современный мужчина может доказать это на практике

Прошло время, когда инициативу в постели проявляла только женщина, а мужчина благосклонно принимал её ласки. Секс теперь – это диалог, в котором партнёр играет не менее активную роль, чем его женщина.

Пальцы, язык, секс-игрушки – современный мужчина обязан уметь всем этим виртуозно пользоваться. А ещё демонстрировать творческую фантазию и иногда – низкий болевой порог.

3. Мужчины, наконец, научились слышать слово «нет»

Секс по расписанию, шутки про месячные, безотказность в постели – забудьте. Все эти вещи остались только среди доживающих свой век традиционалистов.

Мужчины нового типа признают за партнёршей право быть женщиной: их не пугает просьба сходить в аптеку за прокладками или обезболивающим, они знают особенности переживания менструального цикла своей любовницей и им не нужно дважды говорить «нет» в постели.

4. Он любит работать и умеет зарабатывать

Работа от звонка до звонка на бюджетной зарплате, а в случае её задержки жизнь впроголодь – удел ретроградов.

Актуальный мужчина знает современный мир и знает, где можно заработать. К 35 годам, помимо профессии, у него уже есть доли в паре бизнесов, хорошая кредитная история в банке и возможность делать деньги на своём имени.

Он не обязан быть мультимиллионером, но проблемы прокормить себя или оплатить романтический вечер перед ним не стоит.

5. Он не живёт с мамой и мало зависит от её мнения

Анекдоты про то, как свекровь тиранит молодую невестку, теперь сгодятся разве что для дачных газет.

Первое, в чём проявляется платёжеспособность мужчины – стремление заиметь свой собственный угол. Не важно, дом это или квартира, купил или снимает, в центре она расположена или на окраине – главное, он перерезал пуповину, связывающую его с роднёй.

Фразу «моя мама делает так-то» от него почти не услышишь. Он умеет расставлять приоритеты, держать родных на расстоянии и жёстко пресекает их попытки вмешаться в его жизнь или вступить в конкуренцию с его любимой женщиной.

6. Он любит и умеет готовить

Известная с советских времён поговорка звучит теперь прямо наоборот: «Путь к сердцу женщины лежит через её желудок».

Угадать вкусы избранницы и уметь ей угодить стало теперь чуть ли не главным требованием к мужчине на старте знакомства. Единственная форма, в которой имитация отеческой заботы со стороны мужчины ещё имеет право на существование – готовность отвечать её гастрономическим вкусам. Всё-таки голод – первый из базовых инстинктов.

Так что теперь мужчина должен бодро шуровать у плиты, чтобы доказать свою состоятельность как любовник и партнёр. Для остального есть отделы кулинарии в гастрономах и доставка еды на дом.

7. Машина больше не фетиш и не афродизиак

Время фетишей прошло: кто где служил, у кого какие часы – больше не важно. Особенно это заметно на примере автомобилей.

Популяция мужчин-автомобилистов заметно сокращается. Самец на дорогой тачке больше не имеет никаких преимуществ перед своими безколёсными собратьями.

По сути, такие самцы способны лишь выносить девушке мозг, где лучше запарковаться, как важно вовремя доехать на ТО, не испачкай салон косметикой и т.д. Вдвойне убого, если эта статусная машина куплена в кредит, который съедает половину бюджета мужчины.

Хороший рейтинг в онлайн-службах такси и готовность при необходимости разориться на автомобиль комфорт-класса – вот всё, что нужно современной женщине от партнёра в плане передвижений.

8. Он не пытается строить из себя всемогущего бога и не стесняется обращаться за помощью

В каждой советской квартире был ящик с инструментами, а наши отцы и киногерои прошлого пытались собственными руками делать ремонт, чинить бытовую технику и лечиться народными средствами. Это время ушло,

Современный мужчина в быту не стесняется обращаться за помощью к специалистам и внешним сервисам.

Строитель, сантехник, плотник и ремонтники из гарантийной мастерской – привычные гости в наших домах. А ещё – страховой агент, который продляет вам и вашему мужчине хорошую медицинскую страховку. Современный мужчина знает – всегда дешевле заплатить, чем тратить время на самодеятельность и страдать потом от её последствий.

Это ограничение не распространяется на хобби: иногда работа с деревом, лепка или конструирование становятся вторым призванием человека. Но даже в таком случае он не станет донимать домашних своими достижениями на этом поприще, а просто использует хобби как средство для отдыха и переключения внимания от повседневной суеты.

9. Он знает мир и любит путешествовать

Наши предки жили по принципу «где родился – там и пригодился», современным людям принадлежит весь мир.

Партнёр, готовый показать тебе планету, в этих условиях всегда выиграет у того, кто пытается ужать мир до размеров огорода в замкадье. Идеальный мужчина сегодня тот, у кого есть друзья в разных концах света, кто любит путешествовать и знает, как сделать такие поездки запоминающимися и интересными.

10. Он признаёт право людей быть разными и готов мириться с разными точками зрения

Советские посиделки за столом с оливье на 6-8 человек и бесконечные обсуждения одинаковых проблем и кинофильмов – убожество и полный отстой.

Будущее за многообразием. В идеале в друзьях у вашего мужчины, помимо коллег и бывших однокурсников, должны быть несколько экспатов, пара-тройка геев, парочка бывших любовниц и напарники по какому-нибудь экзотическому хобби.

Вот тогда в ваш дом поселится веселье и вам всегда будет с кем интересно поговорить.

11. Он хорошо умеет считать и строит отношения на принципах логики

Мужчины, неспособные свести бюджет от зарплаты до аванса – атавизм, достойный скорейшего вымирания.

Сегодня невозможно быть успешным без навыков планирования, переговоров и компромисса. Поэтому лучший мужчина – тот, кого не обманут липовые процентные ставки в банках, кто умеет планировать свою жизнь наперёд и предъявлять к вашему общению понятные требования.

Выплёскивать на окружающих свои подростковые комплексы или факапиться в мелочах больше не круто.

«Поэт в постели должен быть хорошим планировщиком в быту» – вот девиз нового тысячелетия.

Эпилог

Конечно, перечисленные примеры рисуют идеальный образ современного мужчины и мало кто может похвастаться, что собрал их в себе все. Но человек в своём развитии всегда должен стремиться к идеалу. И идеал мужчины будущего описан именно в этих 11 пунктах.

Больше того, не соответствовать большинству из них в скором времени станет просто неприлично и живые реликтовые советские привычки будут также нелепо смотреться, как незакопанный Ленин.

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