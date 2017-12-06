Совет по велодвижению: задача Минска не догонять, а ловить тренды

< h2>В Минске уже сравнялось количество автомобилей и велосипедов.

При Минском городском исполнительном комитете создан координационный совет по обеспечению системы велосипедного движения. В его состав входят представители различных структур государственных органов, а также общественных объединений, в том числе Минского велосипедного общества и Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте.

— Мы надеемся, что сейчас решение вопросов, связанных с велосипедной инфраструктурой, будет происходить намного легче и быстрее. Создание координационного совета, наверное, можно назвать одним из самых значительных достижений Минского велосипедного общества за все время его существования, — рассказывает член правления Минского велосипедного общества Евгений Хоружий.

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