Почему в украинской трагикомедии Саакашвили прав, а Порошенко нет

Противостояние похоже на очередную серию борьбы коррупционной гидры с активным гражданским обществом.

Белорусский колумнист Дмитрий Растаев разразился колонкой, в которой назвал украинцев, поддерживающих бывшего президента Грузии, «хроническими революционерами, для которых борьба – не средство, и даже не цель, а навязчивая идея».

Есть несколько веских причин, почему такую критику можно подвергнуть сомнению.

В Украине наблюдается реванш коррупции

Не секрет, что с коррупцией у украинцев давняя история: даже Майдан был движением не столько против Януковича, сколько против коррупционной вертикали, которая была выстроена властью по всей стране по цепочке снизу вверх. Условный гаишник, беря взятку, брал себе лишь малую часть от суммы, а остальное отправлял «наверх».

Коррупционные потоки стекались сначала главам местных органов власти, а затем - напрямую к министрам и президенту. И такая картина наблюдалась практически во всех сферах жизни Украины, где присутствовало государство. За грязные деньги покупались судьи, прокуроры и люди, которые должны были бороться с коррупцией. Эту круговую поруку на время удалось разорвать во время Майдана.

Сейчас коррупционное болото вновь поглощает Украину. Правда, новая власть действует уже не так прямолинейно, как при Януковиче. По информации общественных активистов, коррупционные схемы действуют уже не через самого президента, а через близких к нему людей, например, известного украинского бизнесмена Игоря Кононенко.

Власть от демократических сил перешла к олигархическим

Сразу после Майдана в Украине сформировалась парламентская коалиция, в которую входили многие прогрессивные политики, правозащитники, журналисты. За первые два года работы парламент смог принять целый ряд важных законов: о прозрачной системе государственных закупок, о создании Национального антикоррупционного бюро Украины, об обязательных декларациях доходов для госслужащих.

Но затем коалиция распалась. Сразу две крупные политические силы «Батькивщина» и «Самопомич» перешли в оппозицию из-за несогласия с политикой Блока Петра Порошенко.

В результате, чтобы сформировать большинство, президентская партия была вынуждена объединиться в Раде с представителями местных кланов, а также депутатами, близкими к олигарху Ринату Ахметову, который являлся одним из главных спонсоров режима Януковича.

Именно поэтому многие украинцы и выступают за новые парламентские выборы – чтобы сместить олигархическое большинство и провести в парламент больше здоровых сил.

Идет травля борцов с коррупцией

Самым важным достижением Украины в сфере борьбы с коррупцией стало появление Национального антикоррупционного бюро Украины. Директором НАБУ стал молодой и перспективный следователь Артем Сытник, а детективы нового правоохранительного органа получили высокие зарплаты - от 1500 долларов и выше.

В лице бюро коррумпированные украинские политики очень быстро получили серьезного противника. Через несколько месяцев после начала работы возбудили уголовное дело против одного из соратников тогдашнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка - Николая Мартыненко. НАБУ начало арестовывать коррумпированных судей, прокуроров, депутатов Верховной Рады.

И всё было ничего, до того момента, как новый орган всерьез взялся за ближайшего соратника президента Украины Игоря Кононенко. А буквально несколько недель назад в наручниках по подозрению в растрате государственных средств оказался сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков.

После этого власть начала беспрецедентную атаку на НАБУ: были арестованы сразу семь агентов антикоррупционного органа, а директора бюро вызывали на допрос в прокуратуру. Вероятнее всего, уже в следующем году смелый директор-антикоррупционер будет снят с должности, а вместо него будет поставлена карманная фигура.

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На этом фоне история с задержанием Михаила Саакашвили выглядит очередной серией борьбы коррупционной гидры с активным гражданским обществом. И от результатов этого противостояния зависит, станет ли Украина по-настоящему европейской страной или вернется к своему пророссийскому коррупционному прошлому. Без помощи всяких «зеленых человечков».