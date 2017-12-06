«На месте русских я бы никаких препонов белорусам не чинил и обиженных лиц не корчил»

Самые яркие комментарии с белорусских форумов об унизительном для России решении МОК.

Нераскрывшееся олимпийское кольцо на прошлой зимней Олимпиаде в Сочи

«Фомочкин уже собирает чемоданы в Южную Корею», – пишут на дискуссионной площадке talks.by.

«Справедливость восторжествовала. Путинцы за крышевание допинга отгребли. Это нормально».

«Я уверен, что почти все страны грешат допингом. Россия просто делала это слишком нагло. Вот и расплата».

«Радостно, что спортсменов, не участвующих в политических игрищах, Олимпиады никто не лишил. А чиновникам в России должно быть стыдно за все их действия».

Российский депутат предложил Беларуси отказаться от участия в Олимпиаде в знак солидарности

«Российские гребцы из солидорнасти отказались от выступлений, когда белорусов дисквалифицировали? Нет!», – отвечают на «Трибуне».

«Вопрос к г-ну Милонову: Беларусь до сих пор не принимают в ВТО, почему Россия в знак солидарности не выйдет из этой организации?»

«Подождите, мы же в КХЛ легионерами считаемся. Зачем вас поддерживать?»

«То есть русские спортсмены за счет допинга обходили в олимпийских зачетах, в том числе, и белорусских спортсменов, а теперь белорусские спортсмены должны отказаться от участия в знак солидарности, потому что вскрылся этот обман. Милонову реально кукушку лечить нужно», – пишут на onliner.by.

«Пусть сами разбираются со своими проблемами. Сами кормили своих ребят (допингом), сами и виноваты. А нашим надо быть потише и покорректнее. И флаги чужие в трусы не прятать. А то можно и самим влететь».

«Российские чиновники должны были сами отстаивать интересы своих спортсменов. Сидели на пятой точке ровно и думали, что все рассосется само-собой, и кто им теперь виноват? Шок у них, понимаете ли. Зачем теперь требовать от соседей, чтобы они отказались от участия в событии, к которому люди готовились 4 года».

Если российские хоккеисты не поедут на Олимпиаду, есть вероятность, что их место займет сборная Беларуси

«Выскажусь по поводу нашей сборной. Если русских не пустят – ехать надо.

А на месте русских я бы сделал так: никаких препонов белорусам не чинить и никаких обиженных рож не корчить. Мы меньше всего виноваты в их отстранении, да еще слабым голосом что-то пищали в их защиту. И флаги носили из солидарности», – комментируют на сайте «Прессбола».

«Не говорю что кто-то прав, а кто-то нет. Я пытаюсь понять логику, почему если Россия откажется ехать под нейтральным флагом и нам поступит предложение, мы должны отказываться??? По факту: идет спор между Россией и МОК, по поводу допинг скандала вокруг РОССИЙСКОЙ (не белоруской) олимпийской сборной 2014. Каким боком тут Республика Беларусь (по Конституции вроде бы отдельное независимое гос-во)??? Зачем отказывайся демонстративно и тем самым портить свои отношения с МОК??? Это не наша война», – пишут на «Трибуне».

«Прессбол»: Криминальное чтиво о том, почему не могло быть иначе