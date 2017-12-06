Насмерть сбивший девочку у ТЦ «Замок» грузовик не прошел техосмотр, водителя уже штрафовали за это

55-летний мужчина управлял автомобилем, не прошедшим государственный технический осмотр.

В последний раз диагностика ЗИЛа была проведена специалистами РУСП «Белтехосмотр» в 2015 году, сообщает сайт Следственного комитета.

Кроме того, водитель ЗИЛа по этой причине был оштрафован в августе 2017 года на основании ч. 5 ст. 18.12 КоАП.

Мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По информации Onliner.by, принято решение о закрытии наземного пешеходного перехода через проспект Победителей возле торгового центра «Замок». Это может произойти в ближайшее время.

Напомним, 2 декабря около 17 часов на регулируемом пешеходном переходе напротив торгового центра «Замок» автомобиль ЗИЛ совершил наезд на группу людей. В результате происшествия погибла 11-летняя девочка.