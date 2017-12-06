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Экономика
06.12.2017
Салiдарнасць
«Гольф Клуб», созданный при поддержке сына Лукашенко, задолжал 14 млн долларов

В том числе и государству.

Как сообщает TUT.BY две недели назад Экономический суд Минской области возбудил производство по делу о банкротстве «Гольф Клуба», назначив антикризисного управляющего.

Долги проекта, созданного при поддержке Президентского спортивного клуба, которым руководит Дмитрий Лукашенко, составили 28,7 миллионов рублей. При этом, часть задолженности приходится на государственные предприятия.

Следующее судебное заседание пройдет 5 февраля 2018 года.

Напомним, что «Гольф Клуб» перешел под контроль украинского бизнесмена Николая Лагуна в 2007 году, когда Александр Лукашенко подписал указ «О строительстве спортивно-туристического гольф-комплекса в Минском районе». Партнером бизнесмена в проекте стал Президентский спортивный клуб, руководит которым средний сын главы Беларуси.

 
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