Класковский: «Так старались угодить, а получили тряпкой по лицу»

Александр Класковский прокомментировал ситуацию с прозвучавшим по НТВ сравнением с гулящей женой, которое, наверняка, больно задело самолюбие белорусского руководства.

Политолог напомнил, что за последнее время белорусские власти провели совместные учения «Запад-2017», выставили обвинение в шпионаже украинцу Павлу Шаройко, а Александр Лукашенко не полетел на саммит в Брюссель.

– Так старались угодить, а получили тряпкой по лицу, – отметил в тексте на naviny.by Класковский.

– Особенно обидно (России – прим.), видимо, то, что Лукашенко смог улучшить отношения с Западом именно тогда, когда Москва с ним вдрызг разругалась, – написал политолог.