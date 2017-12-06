Растаев: «Действия Саакашвили неразумны и нецелесообразны»

Дмитрий Растаев высказал в Facebook мнение о последних событиях в Украине.

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«Фигура Саакашвили - это такая лакмусовая бумажка, позволяющая дифференцировать людей здравомыслящих, действительно желающих добра Украине, от хронических революционеров, перманентных змагароў, для которых борьба - не средство, и даже не цель, а навязчивая идея.

Это люди, отягощённые комплексом ущемлённого Ребёнка, который они пытаются преодолеть через постоянное сопротивление тем, кто, как им кажется, их подавляет. Для них важна не сама свобода - свободу они понимают плохо и подсознательно её боятся - а именно вот это непрестанное состояние супротиву.

Поэтому любого, в чьих действиях их закомплексованное эго видит борьбу с архетипичным Родителем, они готовы считать героем. Независимо от того, насколько разумны и целесообразны те действия. Пару месяцев назад эти люди аплодировали каталонским сепаратистам, а сегодня их герой Саакашвили. И в том, и в другом случае налицо пренебрежение логикой в угоду комплексам.

Действия Саакашвили неразумны и нецелесообразны. Вот он сейчас призывает к «освобождению Украины» с прицелом на очередной Майдан. Адекватен ли такой призыв вызовам времени?

В Украине я не живу, и не знаю, насколько хорош или плох Порошенко. Но мне точно известно одно: через год украинцы совершенно свободно смогут избрать нового президента. Это не Беларусь, где электоральный процесс сведён к дешёвой имитации. В Украине волеизъявление народа - не пустой звук. Так какой смысл мутить сейчас Майдан, прекрасно понимая, что этой ситуацией не преминёт воспользоваться Россия?

Как только в Киеве наметится вакуум власти, на востоке страны тут же начнётся сепаратистское шевеление, а если Порошенко, неровен час, и правда будет свергнут, можете не сомневаться: уже на следующий день «заблудившиеся» российские десантники с новым энтузиазмом ринутся «освобождать Новороссию». И вот как этого можно не учитывать?»

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