Колумнист: «В конце концов — зря что ли Ovechkin Team собирали?»

Главный редактор Telegram-канала «Дабл Ять» — о планах Владимира Путина на предстоящую президентскую кампанию.

«Заметил за собой странное — подавляющее большинство новостей о предстоящих выборах президента РФ читаю, с трудом подавляя желание зевнуть.

Аналитики и политологи чутко ловят каждый чих и пытаются делать умозаключения и даже прогнозы. Впрочем, наиболее сообразительные из них не забывают зашивать в свои тексты так полюбившуюся тусовочке конструкцию «но это не точно».

Не считаю себя знатоком основ жизнедеятельности политического серпентария, но, попробую дать свою оценку происходящего.

С вероятностью 99% Путин на выборы пойдёт. Теперь рассмотрим причины, по которым этот жалкий 1% все же может состояться:

1. Ему реально надоело. Наименее вероятная причина, так как давно доказано, что власть — это наркотик, с которого добровольно не слезают.

2. На него давит окружение и заставляют уйти, чтобы спасти активы. Тоже довольно призрачная надежда, так как Путин умеет играть в систему сдержек и противовесов и он не позволяет кому-то окрепнуть настолько, чтобы иметь возможность на него давить. А консенсуса для коллективного давления в серпентарии быть не может.

3. Он не теряет надежды получить гарантии личной безопасности от «западных партнеров» в обмен на цивилизованную передачу власти. Нет, скорее всего уже не надеется.

4. Он определился с фигурой преемника и выдерживает театральную паузу, чтобы не дать закопать своего протеже раньше срока. Ну нет :)

5. Он понимает, что должен уйти. Что запад навсегда вычеркнул его из списков тех, с кем можно разговаривать, и теперь у России единственная надежда на выход из изоляции — принципиально новое лицо. Ну вот совсем нет :)

Поэтому, дорогие друзья, возвращаемся к нашим любимым 99% и ждём официального объявления о выдвижении кандидатуры некоего В.В.Путина на выборах. В конце концов — зря что ли Ovechkin Team собирали?»