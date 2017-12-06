Мининформ заподозрил один из белорусских сайтов в «пропаганде порнографии»

Всего чиновники заблокировали девять интернет-ресурсов.

Как сообщает сайт министерства, в ноябре было принято решение об ограничении доступа к некоторым интернет-ресурсам.

«За распространение информации, направленной на реализацию наркотических средств, ограничен доступ к двум ресурсам, за пропаганду порнографии – к одному», – сообщает Мининформ.

Интересно, что на основании письменных уведомлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли ограничен доступ к 6 интернет-ресурсам «за размещение ненадлежащей рекламы».

Кроме того, чиновники вынесли письменное предупреждение редакции газеты «Борисовские новости», а также владельцу borisovnews.by за распространение информации, запрещенной законом.